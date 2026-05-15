Un locro patrio con sabor solidario en San Expedito, la acción que busca concretar el grupo "Unidos X un Sueño"

El próximo 24 de mayo alrededor de unas 40 personas estarán llegando hasta San Expedito, en Bermejo, para compartir un día distinto, cargado de sabor, juegos, distención y mucha solidaridad. Al menos así lo han proyectado desde el grupo “Unidos X un Sueño”, que han iniciado una campaña con el objetivo de celebrar la Revolución de Mayo con un gran locro para los vecinos de la localidad caucetera.

Gachy Bianconi, coordinadora y fundadora de Unidos X un Sueño explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO que se trata de la segunda misión solidaria que estarán llevando a cabo en Bermejo, donde serán recibidos por una vecina de la zona que pondrá a disposición su vivienda para lo que será una gran jornada. “La idea es llegar y preparar un gran locro para todos los vecinos, pero eso no será lo único que haremos” , comentó la sanjuanina.

Además del almuerzo patrio comunitario, desde el grupo buscan llegar con juegos para los más pequeños, sorteos, chocolate para compartir en la merienda y donaciones tanto de ropa y mercadería para las familias de la zona que más estén necesitando de una mano amiga.

La intención del grupo es poder realizar unas 200 porciones de locro, pero para ello necesitan de la colaboración de todos los sanjuaninos que estén dispuestos a ayudar con donaciones tanto de mercadería en general, de insumos para la cocción como de ropas y juguetes para los niños y niñas de San Expedito.

Las proyecciones del grupo es partir el próximo 24 de mayo hacia San Expedito en una movilidad que han contratado, ya que calculan serán unas 40 personas las que serán parte de la cruzada solidaria.

Cómo colaborar con el locro solidario de “Unidos X un Sueño”

La solidaridad sanjuanina no tiene límites y muchas veces sorprende cómo se entrelazan grupos armando redes que buscan un solo objetivo: ayudar a quien más lo necesita. Ejemplo de ello es Sandra Pérez, de la Asociación Civil Posibilidad Para Todos, que entregó una importante cantidad de mercadería a Gachy para realizar el locro.

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Sin embargo, aun no es suficiente para cubrir el objetivo de las 200 porciones. Gachy detalló que están recibiendo maíz, zapallo, condimentos, pan, jugo o gaseosas, chorizos, huesitos de chancho o vaca, leche, cacao, harina, azúcar, golosinas y juegues. Además, se pueden donar ropa y calzados, como también frazadas y todo aquello que sirva de abrigo.

Quienes deseen sumarse a la movida solidaria, lo pueden hacer comunicándose al 2644415307 para coordinar el retiro de las donaciones. También está disponible el alias gachy.amores.mp para aquellos que deseen colaborar con efectivo. “Cada donación suma, cada gesto transforma”, finaliza Gachy.