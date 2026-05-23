    • 23 de mayo de 2026 - 18:33

    En Rawson entregan kits de semillas y ofrecen capacitación gratuita para huertas comunitarias y escolares

    El municipio de Rawson puso en marcha una nueva edición del Programa Huertas Comunitarias y Escolares.

    Rawson lanzó la nueva edición del Programa Huertas Comunitarias y Escolares al que se sumaron 25 escuelas.

    Rawson lanzó la nueva edición del Programa Huertas Comunitarias y Escolares al que se sumaron 25 escuelas.

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    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Rawson continúa consolidando su política de desarrollo sostenible a través del Programa Huertas Comunitarias y Escolares. Esta iniciativa, coordinada por la Dirección de Producción, busca transformar los espacios institucionales y vecinales en centros productivos de alimentos frescos y saludables. Son 25 las escuelas las que se sumaron a la nueva edición de la propuesta.

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    Los grupos, organizaciones y escuelas que resulten seleccionados para formar parte de este proyecto reciben kits de semillas o plantines y un ciclo completo de capacitaciones sin costo, herramientas clave para garantizar el éxito y la sustentabilidad de cada huerta a lo largo del año.

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    El Programa Huertas Comunitarias y Escolares, de Rawson, incluye la entrega de semillas y plantines.

    El Programa Huertas Comunitarias y Escolares, de Rawson, incluye la entrega de semillas y plantines.

    Un proyecto de Rawson que siembra conciencia

    El programa está diseñado específicamente para instituciones educativas, organizaciones barriales y grupos comunitarios del departamento. Sus metas principales van más allá de la cosecha: apuntan a promover la soberanía alimentaria, incentivar hábitos de alimentación saludable y fortalecer la cohesión social mediante el trabajo en equipo en cada comunidad.

    El impacto en el ámbito educativo es notable: este año ya son 25 las escuelas de Rawson que se sumaron al programa, integrando la tierra como un aula abierta para los alumnos. En ese sentido, el proyecto contempla una línea de capacitación específica para docentes, brindándoles herramientas pedagógicas para vincular la huerta con los contenidos escolares.

    Al respecto, el secretario de Gobierno, Sebastián Chirino, remarcó la continuidad y el esfuerzo estatal detrás de la iniciativa: "Este programa es una iniciativa en la que se viene trabajando firmemente desde hace dos años, organizada y planificada al detalle por la Dirección de Producción".

    Aprendizaje integral: del compostaje a las conservas

    El trayecto formativo técnico está pensado para acompañar el desarrollo de la huerta y abordar problemáticas clave de la región, dividiéndose en varias etapas:

    • Preparación y cultivo: clases prácticas sobre técnicas de abono, compostaje y el cultivo estratégico de plantas aromáticas.
    • Cuidado del agua: formación en el uso eficiente del agua mediante sistemas de riego por goteo, un aspecto vital para optimizar el recurso hídrico en la provincia.
    • Aprovechamiento de la cosecha: una vez que la huerta se encuentra en pleno funcionamiento, los participantes avanzan hacia una segunda etapa formativa que incluye talleres de conservas, ideales para aprender a almacenar y aprovechar al máximo las verduras cosechadas.

    ¿Dónde realizar consultas

    Aquellas instituciones o grupos comunitarios de Rawson interesados en saber más sobre el Programa de Huertas Comunitarias y Escolares pueden dirigirse a las dependencias de la Dirección de Producción:

    • Oficina CIC Médano de Oro: Calle Ramón Franco entre 6 y 7.
    • Atención telefónica y WhatsApp: 264 5810883.

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