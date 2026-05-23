En Rawson entregan kits de semillas y ofrecen capacitación gratuita para huertas comunitarias y escolares

El municipio de Rawson continúa consolidando su política de desarrollo sostenible a través del Programa Huertas Comunitarias y Escolares . Esta iniciativa, coordinada por la Dirección de Producción, busca transformar los espacios institucionales y vecinales en centros productivos de alimentos frescos y saludables. Son 25 las escuelas las que se sumaron a la nueva edición de la propuesta.

Inseguridad en Rawson: millonario robo de herramientas en un barrio privado de Médano de Oro

Dos hombres fueron detenidos acusados de intentar robar la batería de un auto en Rawson

Los grupos, organizaciones y escuelas que resulten seleccionados para formar parte de este proyecto reciben kits de semillas o plantines y un ciclo completo de capacitaciones sin costo , herramientas clave para garantizar el éxito y la sustentabilidad de cada huerta a lo largo del año.

El Programa Huertas Comunitarias y Escolares, de Rawson, incluye la entrega de semillas y plantines.

El programa está diseñado específicamente para instituciones educativas, organizaciones barriales y grupos comunitarios del departamento. Sus metas principales van más allá de la cosecha: apuntan a promover la soberanía alimentaria , incentivar hábitos de alimentación saludable y fortalecer la cohesión social mediante el trabajo en equipo en cada comunidad.

El impacto en el ámbito educativo es notable: este año ya son 25 las escuelas de Rawson que se sumaron al programa , integrando la tierra como un aula abierta para los alumnos. En ese sentido, el proyecto contempla una línea de capacitación específica para docentes , brindándoles herramientas pedagógicas para vincular la huerta con los contenidos escolares.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Sebastián Chirino, remarcó la continuidad y el esfuerzo estatal detrás de la iniciativa: "Este programa es una iniciativa en la que se viene trabajando firmemente desde hace dos años, organizada y planificada al detalle por la Dirección de Producción".

Aprendizaje integral: del compostaje a las conservas

El trayecto formativo técnico está pensado para acompañar el desarrollo de la huerta y abordar problemáticas clave de la región, dividiéndose en varias etapas:

Preparación y cultivo: clases prácticas sobre técnicas de abono, compostaje y el cultivo estratégico de plantas aromáticas.

clases prácticas sobre técnicas de abono, compostaje y el cultivo estratégico de plantas aromáticas. Cuidado del agua: formación en el uso eficiente del agua mediante sistemas de riego por goteo , un aspecto vital para optimizar el recurso hídrico en la provincia.

formación en el , un aspecto vital para optimizar el recurso hídrico en la provincia. Aprovechamiento de la cosecha: una vez que la huerta se encuentra en pleno funcionamiento, los participantes avanzan hacia una segunda etapa formativa que incluye talleres de conservas, ideales para aprender a almacenar y aprovechar al máximo las verduras cosechadas.

¿Dónde realizar consultas

Aquellas instituciones o grupos comunitarios de Rawson interesados en saber más sobre el Programa de Huertas Comunitarias y Escolares pueden dirigirse a las dependencias de la Dirección de Producción: