Se viene la Peregrinación de la Familia a Fátima: conocé cuándo será y las actividades durante el recorrido

La comunidad religiosa se prepara para una de las manifestaciones de fe más coloridas y concurridas de San Juan. Este sábado 16 de mayo, la Peregrinación de la Familia a Fátima volverá a convocar a miles de fieles en un recorrido que promete combinar la espiritualidad del rezo con la dinámica de una verdadera aventura para los más chicos.
Bajo el lema ‘Caminamos con María, sembrando Paz y Alegría’, la edición de este año pone el foco en la oración por la paz mundial, invitando a los asistentes a ser protagonistas de un mensaje de unidad en tiempos difíciles.
El rezo del Santo Rosario por la paz será el hilo conductor de los kilómetros que separan la Catedral del Santuario que se encuentra en Rawson. Los organizadores invitan a todas las familias, no solo a las comunidades parroquiales, a sumarse a esta muestra de fe que busca, por sobre todo, "sembrar alegría" en cada paso.
Una peregrinación con "Búsqueda del Tesoro"
A diferencia de otras caminatas religiosas, esta peregrinación tiene una impronta fuertemente pedagógica y recreativa. El camino no será lineal, sino que estará marcado por 5 estaciones estratégicas.
En cada una de estas paradas, los niños y jóvenes vivirán una experiencia interactiva:
- El mapa del tesoro: Cada dirigente o catequista entregará un mapa a los chicos. En cada estación, recibirán un sticker tras resolver pistas y desafíos.
- Los mandamientos: A lo largo del trayecto, se podrán observar carteles alusivos a los mandamientos, confeccionados especialmente por distintos movimientos y colegios religiosos.
- El rezo vivo: Se hará especial hincapié en el Santo Rosario, pidiendo especialmente por la paz. Cada misterio será una oportunidad para interactuar y reflexionar en grupo.
Cronograma y punto de partida de la peregrinación
La cita comienza en el corazón de la Ciudad de San Juan. La organización ha solicitado puntualidad para poder cumplir con los horarios previstos:
- Punto de encuentro: Iglesia Catedral de San Juan.
- Concentración: 14,15.
- Inicio de la caminata: 15 (puntual).
- Cierre espiritual: se estima la llegada a la Parroquia de Fátima alrededor de las 17 donde se celebrará la Santa Misa de cierre.
Kit del Peregrino: ¿Qué llevar en la mochila?
Para que la jornada sea disfrutable y segura, se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo (zapatillas deportivas), además de una gorra para protegerse del sol. En cuanto a los elementos específicos, la organización sugiere:
- Para la hidratación: botella de agua.
- Para la merienda: fruta, galletitas o algún refrigerio ligero.
- Elementos simbólicos: Un globo blanco, una paloma de cartulina blanca (símbolos de la paz) y un rosario.
- Gesto solidario: se solicita llevar un alimento no perecedero que será recolectado para las misiones de Cáritas.
Dato importante: La organización confirmó que el recorrido contará con asistencia permanente, puestos de agua, merienda en sectores específicos y baños químicos a disposición de los peregrinos.