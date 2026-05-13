Se viene la Peregrinación de la Familia a Fátima: conocé cuándo será y las actividades durante el recorrido

La comunidad religiosa se prepara para una de las manifestaciones de fe más coloridas y concurridas de San Juan. Este sábado 16 de mayo , la Peregrinación de la Familia a Fátima volverá a convocar a miles de fieles en un recorrido que promete combinar la espiritualidad del rezo con la dinámica de una verdadera aventura para los más chicos.

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Bajo el lema ‘Caminamos con María, sembrando Paz y Alegría’ , la edición de este año pone el foco en la oración por la paz mundial, invitando a los asistentes a ser protagonistas de un mensaje de unidad en tiempos difíciles.

Este año, la paz mundial será el leitmotiv de la Peregrinación de la Familia a Fátima.

El rezo del Santo Rosario por la paz será el hilo conductor de los kilómetros que separan la Catedral del Santuario que se encuentra en Rawson. Los organizadores invitan a todas las familias, no solo a las comunidades parroquiales, a sumarse a esta muestra de fe que busca, por sobre todo, "sembrar alegría" en cada paso.

Una peregrinación con "Búsqueda del Tesoro"

A diferencia de otras caminatas religiosas, esta peregrinación tiene una impronta fuertemente pedagógica y recreativa. El camino no será lineal, sino que estará marcado por 5 estaciones estratégicas.

En cada una de estas paradas, los niños y jóvenes vivirán una experiencia interactiva:

El mapa del tesoro: Cada dirigente o catequista entregará un mapa a los chicos. En cada estación, recibirán un sticker tras resolver pistas y desafíos.

Cada dirigente o catequista entregará un mapa a los chicos. En cada estación, recibirán un tras resolver pistas y desafíos. Los mandamientos: A lo largo del trayecto, se podrán observar carteles alusivos a los mandamientos, confeccionados especialmente por distintos movimientos y colegios religiosos.

A lo largo del trayecto, se podrán observar carteles alusivos a los mandamientos, confeccionados especialmente por distintos movimientos y colegios religiosos. El rezo vivo: Se hará especial hincapié en el Santo Rosario, pidiendo especialmente por la paz. Cada misterio será una oportunidad para interactuar y reflexionar en grupo.

Cronograma y punto de partida de la peregrinación

La cita comienza en el corazón de la Ciudad de San Juan. La organización ha solicitado puntualidad para poder cumplir con los horarios previstos:

Punto de encuentro: Iglesia Catedral de San Juan.

Iglesia Catedral de San Juan. Concentración: 14,15.

14,15. Inicio de la caminata: 15 (puntual).

15 (puntual). Cierre espiritual: se estima la llegada a la Parroquia de Fátima alrededor de las 17 donde se celebrará la Santa Misa de cierre.

Kit del Peregrino: ¿Qué llevar en la mochila?

Para que la jornada sea disfrutable y segura, se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo (zapatillas deportivas), además de una gorra para protegerse del sol. En cuanto a los elementos específicos, la organización sugiere:

Para la hidratación: botella de agua.

botella de agua. Para la merienda: fruta, galletitas o algún refrigerio ligero.

fruta, galletitas o algún refrigerio ligero. Elementos simbólicos: Un globo blanco , una paloma de cartulina blanca ( símbolos de la paz) y un rosario.

Un , una símbolos de la paz) y un rosario. Gesto solidario: se solicita llevar un alimento no perecedero que será recolectado para las misiones de Cáritas.

Dato importante: La organización confirmó que el recorrido contará con asistencia permanente, puestos de agua, merienda en sectores específicos y baños químicos a disposición de los peregrinos.