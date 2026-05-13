Feria Americana a beneficio de Casa Cuna San Juan

La Asociación Casa Cuna San Juan invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de su Feria Americana, donde podrán encontrarse prendas de invierno en excelente estado y a precios muy accesibles.
Se realizará este sábado. Los detalles.
La Asociación Casa Cuna San Juan invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de su Feria Americana, donde podrán encontrarse prendas de invierno en excelente estado y a precios muy accesibles.
La actividad se realizará el próximo sábado 16 de mayo de 11:00 a 19:00 hs en la Unión Vecinal Santa Lucía Centro ubicada en Calle Gral. Paz 1885 Este, Santa Lucía.
Durante la jornada habrá ropa de abrigo, calzado y distintas prendas para toda la familia, en muy buenas condiciones y con valores accesibles para la comunidad.
Todo lo recaudado será destinado a colaborar con las actividades y necesidades de Casa Cuna, institución que trabaja acompañando y asistiendo a niños y niñas que por decisión de la autoridad competente han sido separados de su hogar por tener algunos de sus derechos vulnerados.