Feria Americana a beneficio de Casa Cuna San Juan

Casa Cuna cumple un rol central en el cuidado de niños en proceso de adopción.

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La Asociación Casa Cuna San Juan invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de su Feria Americana, donde podrán encontrarse prendas de invierno en excelente estado y a precios muy accesibles.

La actividad se realizará el próximo sábado 16 de mayo de 11:00 a 19:00 hs en la Unión Vecinal Santa Lucía Centro ubicada en Calle Gral. Paz 1885 Este, Santa Lucía.

Durante la jornada habrá ropa de abrigo, calzado y distintas prendas para toda la familia, en muy buenas condiciones y con valores accesibles para la comunidad.