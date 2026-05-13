    • 13 de mayo de 2026 - 09:17

    Feria Americana a beneficio de Casa Cuna San Juan

    Se realizará este sábado. Los detalles.

    Casa Cuna cumple un rol central en el cuidado de niños en proceso de adopción.

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    La Asociación Casa Cuna San Juan invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de su Feria Americana, donde podrán encontrarse prendas de invierno en excelente estado y a precios muy accesibles.

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    La actividad se realizará el próximo sábado 16 de mayo de 11:00 a 19:00 hs en la Unión Vecinal Santa Lucía Centro ubicada en Calle Gral. Paz 1885 Este, Santa Lucía.

    Durante la jornada habrá ropa de abrigo, calzado y distintas prendas para toda la familia, en muy buenas condiciones y con valores accesibles para la comunidad.

    Todo lo recaudado será destinado a colaborar con las actividades y necesidades de Casa Cuna, institución que trabaja acompañando y asistiendo a niños y niñas que por decisión de la autoridad competente han sido separados de su hogar por tener algunos de sus derechos vulnerados.

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