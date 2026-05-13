Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

El derrotero del CEO de Vicuña por La Rioja: luego de reunirse con Quintela, lo hizo con los intendentes de la zona de influencia del proyecto

La Expo San Juan Minera dejó un 100% de ocupación hotelera y más de $11.000 millones en la provincia

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus restos serán trasladados el 13-05-26, a las 11.00 horas, al Cementerio de Media Agual Lugar de duelo: Salas Municipales de Media Agua.. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

Sus hermanos Andrea y Nicolas Ibazeta, sus sobrinos Diego y Myriam Alcayaga y sus sobrinos nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 13-05-26 a las 14 horas en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo. Salas de Las Heras 537 Sur. . Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

PELLERITI, JORGE OMAR

Sus restos serán trasladados el 13-05-26, a las 06.30 horas, al Crematorio Mangione de Mendoza. Lugar de duelo: Sala Velatoria de San Jose Sucursal Caucete. Alberdi 239. hasta las 22 horas. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

TERENTI, JUAN BAUTISTA

Sus restos serán trasladados el 13-05-26, a las 15.30 horas, al Cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Salas de Cocheria San José. Salta 434 Sur.. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

VEDIA, CESAR FERNANDO

Su esposa Micaela Castro, su hija Ema Sofia, sus padres Inés Rodriguez y Albino Vedia participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 13-05-26 a las 09.30 horas en el cementerio de Ullum. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Ullum. Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.