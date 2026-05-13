Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus restos serán trasladados el 13-05-26, a las 11.00 horas, al Cementerio de Media Agual Lugar de duelo: Salas Municipales de Media Agua.. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hermanos Andrea y Nicolas Ibazeta, sus sobrinos Diego y Myriam Alcayaga y sus sobrinos nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 13-05-26 a las 14 horas en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo. Salas de Las Heras 537 Sur. . Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.
Sus restos serán trasladados el 13-05-26, a las 06.30 horas, al Crematorio Mangione de Mendoza. Lugar de duelo: Sala Velatoria de San Jose Sucursal Caucete. Alberdi 239. hasta las 22 horas. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán trasladados el 13-05-26, a las 15.30 horas, al Cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Salas de Cocheria San José. Salta 434 Sur.. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposa Micaela Castro, su hija Ema Sofia, sus padres Inés Rodriguez y Albino Vedia participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 13-05-26 a las 09.30 horas en el cementerio de Ullum. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Ullum. Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.