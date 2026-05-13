Encontraron al hombre que era intensamente buscado en San Juan

En las últimas horas, confirmaron el hallazgo de Pedro Saul Quiroga, el hombre de 62 años que era buscado en San Juan tras haber sido reportado como desaparecido.

La información fue difundida a través del programa “San Juan Te Busca”, dependiente del Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Seguridad y Orden Público de la provincia, organismo que comunicó oficialmente que el hombre fue encontrado.

Según detallaron desde el organismo, Quiroga había desaparecido el 12 de mayo de 2026 y, tras las tareas de búsqueda y difusión realizadas en las últimas horas, finalmente pudo ser localizado.