Fraude en el Registro Inmobiliario: tras ser estabilizado, comenzó el juicio contra el empleado judicial acusado

Después de varios días de incertidumbre por su estado de salud, este lunes finalmente comenzó el juicio oral contra Juan Cruz Marinelli, el empleado judicial e hijo de un funcionario de la Justicia acusado de cometer un presunto fraude en el Registro Inmobiliario de San Juan . El debate se desarrolla con audiencias tanto en horario matutino como vespertino y se espera que avance durante los próximos días.

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La reanudación del proceso se produjo luego de que el imputado fuera internado por orden judicial en el Hospital Marcial Quiroga para estabilizar un cuadro clínico que, según había sostenido su defensa, le impedía afrontar el juicio en condiciones normales.

Marinelli, quien se desempeñaba en el Registro Inmobiliario y posteriormente fue trasladado a una defensoría oficial sin perder su cargo dentro del Poder Judicial, enfrenta una acusación por fraude en perjuicio de la administración pública. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta seis años de prisión.

El proceso judicial estuvo marcado desde el inicio por fuertes tensiones. En la primera audiencia, el acusado no se presentó y su defensor oficial, César Oro , presentó un certificado médico laboral para justificar la ausencia. Ante esa situación, el fiscal Francisco Nicolía pidió que fuera declarado rebelde y solicitó su detención inmediata.

Sin embargo, el juez Diego Manuel Sanz resolvió ordenar un cuarto intermedio y exigió que Marinelli compareciera personalmente. Horas después, el imputado se presentó en la Sala 2 y quedó formalmente incorporado al debate.

Durante las jornadas previas, la defensa insistió con un planteo ya rechazado anteriormente por la jueza de Garantías Gema Guerrero. Según sostuvo Oro, el acusado presentaría una incapacidad mental sobreviniente que le impediría comprender el proceso y ejercer adecuadamente su defensa.

A raíz de ese planteo, se ordenó una junta médica interdisciplinaria y posteriormente se dispuso su internación compulsiva, debido a que, según se ventiló en audiencia, Marinelli no colaboraba con el tratamiento indicado por los profesionales.

Los médicos intervinientes explicaron que, una vez estabilizado y bajo medicación, el acusado podía recuperar condiciones aptas para afrontar el juicio. Ese escenario permitió que este lunes el debate retomara su curso dentro de los plazos legales establecidos.

Desde Fiscalía sostienen que las reiteradas presentaciones médicas y pedidos de suspensión forman parte de una estrategia dilatoria para evitar que el proceso avance. Por ello, Nicolía insistió en acelerar las pericias y garantizar la continuidad del juicio.

Fraude en el Registro Inmobiliario

La investigación apunta a que Marinelli habría aprovechado su función dentro del Registro Inmobiliario para cobrar en efectivo trámites vinculados al denominado “Formulario Verde”, pese a que ese organismo solamente admite pagos electrónicos.

La maniobra fue descubierta luego de que una usuaria regresara a la dependencia asegurando haber entregado dinero en mano directamente al empleado judicial. A partir de esa denuncia, los investigadores realizaron un allanamiento y hallaron formularios descartados en un cesto de basura, elementos que terminaron incorporándose como prueba clave en la causa.