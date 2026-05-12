Muerte del médico en un consorcio: la principal hipótesis apunta a que el profesional sufrió un infarto

La muerte de Héctor David Marinero, el médico oncólogo hallado sin vida este martes en un consorcio de Capital, continúa rodeada de interrogantes. Aunque la principal hipótesis apunta a una muerte natural por un infarto, la Justicia no descarta otras posibilidades y aguarda los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación.

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El ayudante fiscal César Recio brindó detalles sobre el caso que conmocionó a vecinos y allegados del profesional de 56 años (en sus redes sociales el profesional tenía 52 años), quien vivía solo en un departamento del primer piso del Consorcio San Gabriel, ubicado en la zona de Avenida Alem y Mariano Moreno.

Según explicó el funcionario judicial, el cuerpo fue encontrado por una sobrina del médico, que desde el domingo intentaba comunicarse con él sin éxito. Ante la preocupación, decidió acercarse hasta el departamento y allí lo encontró sin vida.

“Recibimos el aviso al mediodía sobre el fallecimiento de un hombre que vivía solo. No hay signos de violencia visibles, pero hay ciertas circunstancias que llaman la atención”, indicó Recio.

De acuerdo a las primeras pericias y lo informado por Recio, Marinero estaba desnudo sobre la cama y habría caído al costado . El médico legista constató que no presentaba lesiones compatibles con una agresión física, aunque sí se confirmó que padecía problemas cardíacos y que había sido sometido a una intervención hace aproximadamente un mes.

“No descartamos una muerte natural porque era un paciente cardíaco operado recientemente”, explicó el ayudante fiscal. Sin embargo, dentro de la vivienda detectaron situaciones que despertaron dudas entre los investigadores.

Familiares advirtieron el faltante de un iPhone, joyas y una billetera, elementos que no fueron hallados en el departamento. Además, los pesquisas analizan registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para reconstruir las últimas horas del médico.

Recio señaló que, según distintos testimonios, Marinero solía recibir visitas de jóvenes en su vivienda. Una vecina aseguró haberlo visto con vida por última vez alrededor de las 16 horas del lunes, cuando abrió la puerta de su departamento tras un llamado.

“Estamos tratando de determinar si hubo algún tipo de muerte violenta o si se trató de un fallecimiento natural y luego ocurrió un robo”, explicó el funcionario judicial.

Por ahora, no hay sospechosos identificados ni una hipótesis firme. Todas las evidencias secuestradas en el lugar serán analizadas en las próximas horas, mientras que la autopsia será clave para establecer la causa de muerte y definir el rumbo de la investigación.

Quién era el hombre que hallaron muerto en un consorcio de Capital

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La muerte de Héctor David Marinero causó una profunda conmoción en Capital. El médico oncólogo, de 56 años, fue encontrado sin vida este martes en su departamento. Quienes lo conocían lo recuerdan como un profesional comprometido, cercano y muy alegre. Marinero llevaba años viviendo en el complejo habitacional y había construido una relación muy cordial con sus vecinos, que rápidamente expresaron sorpresa y tristeza al conocerse la noticia.

Dedicado a la oncología, sus allegados destacan la pasión con la que ejercía la medicina y el trato humano que mantenía con pacientes y colegas. “Era una persona muy amable y siempre predispuesta”, comentaron personas de su entorno.