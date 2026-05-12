Misterio por la muerte de un hombre en Capital: hallaron preservativos tirados y faltaban objetos de la vivienda

Este martes, en Capital, encontraron muerto a un hombre de 56 años al costado de su cama. La Policía detectó el faltante de un celular y una billetera, además de preservativos tirados en distintos sectores de la vivienda y huellas de zapatillas con tierra. Se investigan todas las hipótesis hasta la del homicidio.

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Fuentes policiales indicaron que todo comenzó cuando una mujer, de 37 años, intentó comunicarse reiteradas veces con su tío, Héctor David Marinero, pero no obtuvo respuesta. Ante la preocupación, decidió acercarse junto a efectivos policiales al domicilio ubicado sobre calle Alem Sur.

Al ingresar a la vivienda, encontraron al hombre tirado al costado de la cama . Luego arribó la médica Romina Vargas, quien constató el fallecimiento.

Si bien las primeras observaciones determinaron que el cuerpo no presentaba golpes visibles y que la víctima padecía problemas cardíacos, los investigadores advirtieron varias situaciones extrañas dentro de la casa.

Entre ellas, encontraron preservativos tirados en distintos ambientes, como la habitación, el lavadero, el baño y la cocina. Además, detectaron huellas de zapatillas con tierra en esos mismos sectores.

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A eso se sumó el faltante de un teléfono celular y una billetera, mientras que la puerta de ingreso estaba abierta cuando llegaron los uniformados.

Según trascendió, la última comunicación con el hombre había sido el sábado y no contaba con médico de cabecera.

Por disposición del ayudante fiscal Alejandro Solera, tomó intervención personal de la UFI de Delitos Especiales, encabezada por el fiscal César Recio, que ahora busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y si hubo intervención de terceros.