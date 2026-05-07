    • 7 de mayo de 2026 - 08:42

    Un motociclista tuvo que ser hospitalizado tras chocar con una camioneta en Concepción

    El siniestro ocurrió en Mendoza y Juan Jufré, donde el semáforo dejó de funcionar tras los cortes de luz provocados por el viento Zonda.

    Choque en Concepción.

    Choque en Concepción.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un choque entre una moto y una camioneta generó preocupación este jueves por la mañana en una de las esquinas más transitadas de Concepción. El siniestro ocurrió en la intersección de calles Mendoza y Juan Jufré, en medio del caos vehicular ocasionado por los cortes de energía registrados tras el fuerte viento Zonda.

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    Según relataron testigos, el semáforo de la zona dejó de funcionar debido a las interrupciones en el suministro eléctrico, situación que complicó la circulación y provocó desorden en el tránsito desde las primeras horas del día.

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    Por causas que aún son materia de investigación, los conductores de una motocicleta y una camioneta Renault Duster terminaron impactando en plena esquina.

    Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió lesiones y debió ser asistido por personal de emergencias médicas. De acuerdo con personas que presenciaron el hecho, el joven no perdió el conocimiento y logró subir a la ambulancia por sus propios medios, aunque se lo observaba con dificultades para caminar y visiblemente resentido por los golpes sufridos.

    En el lugar trabajó personal policial y de emergencias para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes mientras se intentan establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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