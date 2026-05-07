Un motociclista tuvo que ser hospitalizado tras chocar con una camioneta en Concepción

El siniestro ocurrió en Mendoza y Juan Jufré, donde el semáforo dejó de funcionar tras los cortes de luz provocados por el viento Zonda.

Un choque entre una moto y una camioneta generó preocupación este jueves por la mañana en una de las esquinas más transitadas de Concepción. El siniestro ocurrió en la intersección de calles Mendoza y Juan Jufré, en medio del caos vehicular ocasionado por los cortes de energía registrados tras el fuerte viento Zonda.

Según relataron testigos, el semáforo de la zona dejó de funcionar debido a las interrupciones en el suministro eléctrico, situación que complicó la circulación y provocó desorden en el tránsito desde las primeras horas del día.

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Por causas que aún son materia de investigación, los conductores de una motocicleta y una camioneta Renault Duster terminaron impactando en plena esquina.

Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió lesiones y debió ser asistido por personal de emergencias médicas. De acuerdo con personas que presenciaron el hecho, el joven no perdió el conocimiento y logró subir a la ambulancia por sus propios medios, aunque se lo observaba con dificultades para caminar y visiblemente resentido por los golpes sufridos.