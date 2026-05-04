    • 4 de mayo de 2026 - 09:04

    Protagonizó un choque en Capital y murió tras agonizar casi 20 días: tenía 62 años

    El motociclista permanecía internado desde el 15 de abril luego de un violento siniestro vial ocurrido entre motos en Capital.

    El accidente entre motos ocurrió el viernes 15 de abril de 2026.

    El accidente entre motos ocurrió el viernes 15 de abril de 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de más de dos semanas de internación, falleció el motociclista que había resultado gravemente herido en un siniestro vial ocurrido en Capital. La muerte se produjo el pasado 3 de mayo, alrededor de las 20 horas, tras una prolongada lucha por su vida.

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    La víctima fue identificada como Ricardo Valdez, de 62 años, oriundo de Rawson. El hombre se encontraba hospitalizado desde el 15 de abril, día en que protagonizó un fuerte choque mientras conducía su motocicleta.

    De acuerdo a la información policial, el siniestro ocurrió cerca de las 12:30 en la intersección de avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento. En ese lugar colisionaron dos motos: una Yamaha 150cc conducida por Valdez y una Motomel 150cc.

    Como consecuencia del impacto, el motociclista cayó violentamente contra el asfalto y sufrió un severo traumatismo en la cabeza, quedando inconsciente en el lugar. A pesar de que llevaba casco, las lesiones fueron de extrema gravedad, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

    La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que trabaja para esclarecer cómo se produjo el siniestro. En tanto, el cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial para establecer con precisión la causa de muerte.

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