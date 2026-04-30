Capital: trató de sacar materiales de una casa y quedó al descubierto

Un hombre, Luis Emilio Olivera, de 45 años, fue detenido en flagrancia cuando intentaba robar materiales de una vivienda tras ingresar escalando el cierre perimetral en el barrio Ferroviario, en Capital .

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El hecho ocurrió el martes 28 de abril de 2026, cerca de las 22:00 , en una propiedad ubicada en la intersección de calles César Aguilar y Belgrano . Vecinos colindantes alertaron a la Policía tras escuchar ruidos sospechosos provenientes del interior del inmueble.

Lugar en el interior de la vivienda donde se encontraban colocados los perfiles robados.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 28 observaron a un sujeto dentro de la vivienda que ya había retirado cuatro perfiles de aluminio de aproximadamente 1,80 metros de largo y los había dejado en el frente, listos para llevárselos .

Ante la voz de alto, el individuo salió del domicilio escalando el cierre perimetral desde el interior hacia la vía pública, sin oponer resistencia, momento en el que fue aprehendido. El detenido fue identificado como Luis Emilio Olivera.

Minutos después se hizo presente el propietario del inmueble, quien reconoció los elementos como propios y explicó que los perfiles habían sido arrancados de una construcción interna. Además, indicó que la vivienda cuenta con un cierre perimetral de unos 2,30 metros de altura y que el acceso principal se encontraba cerrado con cadena y candado, lo que confirma que el ingreso se produjo mediante escalamiento.

image Lo primero con lo que se encontraron los policías que llegaron al lugar fue el botín del detenido.

El caso quedó bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia y fue calificado provisoriamente como tentativa de robo con escalamiento. Los elementos sustraídos fueron secuestrados.

Intervienen en la causa la fiscal coordinadora Virginia Branca, el fiscal de turno Fernando Bonomo y el ayudante fiscal Sebastián Miranda, en el marco de la Ley N.º 1851-O.