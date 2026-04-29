Condenaron al colectivero que usaba el celular, atropelló a una mujer y la mató en Capital

La Justicia de San Juan condenó al colectivero Ezequiel Fabián Figueroa Rodríguez, de 28 años, por atropellar y matar a Graciela Rosario Reina, de 64 años, mientras manejaba usando el teléfono celular en Capital . El chofer recibió una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo a motor.

Mientras usaba el celular, colectivero atropelló y mató a una mujer: la familia exige una acusación más grave

El juez de garantías Javier Figuerola homologó el acuerdo al que llegaron fiscalía y la defensa y dictó la condena, dejando firme la pena condicional y la inhabilitación para conducir. Por otro lado, señaló que la oposición de la querella a celebrarse dicho acuerdo judicial y el pedido de una calificación más grave, como la de homicidio simple con dolo eventual, era infundada.

La resolución del juez se conoció al día siguiente del planteo realizado por las partes, citadas para este miércoles a las 13 horas, tras un cuarto intermedio.

La resolución se dio en el marco de un juicio abreviado realizado en Tribunales, luego de que el imputado aceptara su responsabilidad por el delito de homicidio culposo.

El hecho ocurrió el pasado 7 de abril en la intersección de Avenida Libertador y calle Jujuy, cuando Figueroa Rodríguez, al mando de una unidad de la Línea 126 de la Red Tulum, giró hacia el oeste por Libertador y embistió desde atrás a la mujer, que cruzaba la avenida.

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A raíz del fuerte impacto, Graciela Reina sufrió gravísimas lesiones y falleció dos días después en el Hospital Rawson.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, quienes sostuvieron la imputación por homicidio culposo contra el conductor, que contaba con cinco años de experiencia como chofer de transporte público.

Durante la audiencia se expuso que varios testigos aseguraron que el colectivero circulaba a alta velocidad y utilizando el celular mientras manejaba. Incluso, el propio imputado reconoció que no vio a la víctima porque iba con el teléfono.

Además, desde Fiscalía informaron que Figueroa Rodríguez arrojó resultado positivo en un test de droga para cocaína, aunque no se pudo determinar si se trataba efectivamente de esa sustancia o de hoja de coca, ni tampoco si estaba bajo sus efectos al momento del siniestro.

La familia rechazó el juicio abreviado

El acuerdo entre Fiscalía y la defensa, encabezada por el abogado Franco José Montes, generó un fuerte rechazo por parte de la querella, representada por la abogada María Sofía Valenzuela.

La letrada sostuvo que el acusado, siendo un conductor profesional, decidió manejar usando el celular y además contaba con un antecedente por haber atropellado a un adolescente de 15 años en 2024.

Por ese motivo, pidió que fuera investigado por homicidio simple con dolo eventual y llevado a juicio oral, al considerar que su conducta excedía una simple imprudencia.

Sin embargo, el fiscal Schiattino rechazó esa postura y defendió la calificación de homicidio culposo.

“La conducta adecuada es homicidio culposo. Esto es un accidente de tránsito, lamentable, pero para el Ministerio Público Fiscal no existe dolo en la conducta desplegada por el imputado, sí existe culpa”, sostuvo. “La conducta adecuada es homicidio culposo. Esto es un accidente de tránsito, lamentable, pero para el Ministerio Público Fiscal no existe dolo en la conducta desplegada por el imputado, sí existe culpa”, sostuvo.

También remarcó que manejar usando el celular constituye una conducta imprudente, pero no está contemplado como agravante específico dentro del artículo 84 bis del Código Penal.

Finalmente, el juez de garantías Javier Figuerola homologó el acuerdo y dictó la condena, dejando firme la pena condicional y la inhabilitación para conducir.