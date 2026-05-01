Se incendió un auto en una cochera del microcentro y debieron evacuar todo el edificio

Momentos de tensión se vivieron este jueves en pleno centro sanjuanino, cuando un incendio desatado en la cochera de un edificio obligó a evacuar a todos sus habitantes de manera preventiva.
El fuego se inició en el motor de vehículo en un subsuelo de calle Santa Fe, se propagó a otro y generó una intensa humareda.
Momentos de tensión se vivieron este jueves en pleno centro sanjuanino, cuando un incendio desatado en la cochera de un edificio obligó a evacuar a todos sus habitantes de manera preventiva.
El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado sobre calle Santa Fe, entre Entre Ríos y Sarmiento, en Capital. Según informaron fuentes policiales, el foco ígneo se originó en el motor de un Peugeot 206 que se encontraba estacionado en el subsuelo.
Las llamas rápidamente tomaron intensidad y alcanzaron a otro rodado que se encontraba en el lugar, lo que agravó la situación. Además, la densa humareda que se generó comenzó a expandirse por el edificio, generando preocupación entre los vecinos.
Ante el riesgo, efectivos policiales y personal de Bomberos procedieron a evacuar a los residentes mientras se desplegaba un operativo para controlar el fuego. Algunos habitantes salieron por sus propios medios, mientras que otros fueron asistidos por los equipos de emergencia.
Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron sofocar las llamas y ventilar el edificio, evitando que el incendio se propagara a otros sectores. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque sí importantes daños materiales en los vehículos afectados.