Se incendió un auto en una cochera del microcentro y debieron evacuar todo el edificio

El fuego se inició en el motor de vehículo en un subsuelo de calle Santa Fe, se propagó a otro y generó una intensa humareda.

Momentos de tensión se vivieron este jueves en pleno centro sanjuanino, cuando un incendio desatado en la cochera de un edificio obligó a evacuar a todos sus habitantes de manera preventiva.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado sobre calle Santa Fe, entre Entre Ríos y Sarmiento, en Capital. Según informaron fuentes policiales, el foco ígneo se originó en el motor de un Peugeot 206 que se encontraba estacionado en el subsuelo.

Las llamas rápidamente tomaron intensidad y alcanzaron a otro rodado que se encontraba en el lugar, lo que agravó la situación. Además, la densa humareda que se generó comenzó a expandirse por el edificio, generando preocupación entre los vecinos.

Ante el riesgo, efectivos policiales y personal de Bomberos procedieron a evacuar a los residentes mientras se desplegaba un operativo para controlar el fuego. Algunos habitantes salieron por sus propios medios, mientras que otros fueron asistidos por los equipos de emergencia.