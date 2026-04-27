    • 27 de abril de 2026 - 20:41

    Por qué a Felipe Pettinato le dieron solo tres años en suspenso por la muerte de su neurólogo

    La Justicia explicó por qué condenó a Felipe Pettinato con pena en suspenso tras el incendio que causó la muerte de su médico en 2022.

    Se conocieron los argumentos del fallo del caso Felipe Pettinato, con condena en suspenso tras el incendio que terminó con la vida de su neurólogo.

    Se conocieron los argumentos del fallo del caso Felipe Pettinato, con condena en suspenso tras el incendio que terminó con la vida de su neurólogo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia dio a conocer los fundamentos de la condena contra Felipe Pettinato, quien recibió tres años de prisión en suspenso por el incendio en su departamento que provocó la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, en mayo de 2022. El fallo detalla las razones que llevaron a descartar una pena más severa.

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    Caso Pettinato: imprudencia y no intención

    El Tribunal Oral N°14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gustavo Valle y Gabriel Vega, concluyó que no se probó el dolo en la conducta del acusado, sino una imprudencia grave.

    Según el fallo, el incendio se produjo en un contexto de consumo problemático de sustancias y no hubo intención de provocar la muerte, lo que llevó a encuadrar el hecho como “estrago culposo”.

    La adicción, clave en la condena

    Uno de los puntos centrales del caso Pettinato fue la consideración de su adicción a las drogas como atenuante. Los magistrados señalaron que su juventud y consumo problemático influyeron en el desarrollo de los hechos, reduciendo la responsabilidad penal.

    Además, se valoró que intentó asistir a la víctima tras el incendio, lo que también incidió en la decisión final.

    El debate por la pena

    La querella había solicitado una condena de hasta 15 años al considerar que se trató de un hecho intencional. Sin embargo, el fiscal Fernando Klappenbach pidió una pena menor al entender que fue un accidente.

    Finalmente, el tribunal fijó la pena en tres años en suspenso, sumando una condena previa de nueve meses por abuso sexual. En su razonamiento, los jueces destacaron que la pena no debe ser una forma de venganza, sino un límite dentro del marco legal.

    Como parte de la sentencia, Pettinato deberá continuar con tratamientos de rehabilitación por consumo de drogas y someterse al control de organismos judiciales durante tres años.

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