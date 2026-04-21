Homero Pettinato opinó sobre la sentencia a su hermano Felipe: "Construyeron un villano"

Homero Pettinato opinó sobre la condena a 3 años de prisión en suspenso a su hermano Felipe por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. Dijo que su hermano “está aliviado” con no ir preso y defendió a sus familiares por las críticas que reciben en las redes.

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“La gente cree que somos ‘Los Corleone’ manejando la justicia con nuestros millones de dólares. Si vieran un resumencito de las deudas que tenemos sería una historia totalmente diferente”, argumentó.

El columnista del canal de streaming OLGA fue determinante en cuanto a la situación que enfrentó Felipe: “Creo 100 % en la inocencia de Felipe. Para nosotros es muy amargo el trago”, remarcó.

Homero apuntó, sin nombrarlos, contra los medios por la forma de comunicar el caso en el que estuvo involucrado su hermano.

“Construyeron un villano y un relato que no es verdadero. Yo creo que eso influenció. Por eso para nosotros es muy amargo. Para él, no te voy a mentir, es un alivio saber que no va a estar pisando una cárcel”, remarcó.

“¿Estaba con mucho miedo?“, repreguntó José María Listorti. ”Felipe estuvo encerrado tres años. Desde que pasó esto, estuvo en instituciones que tienen las libertades muy reducidas; que no salís de ahí adentro, ni tenés uso de tecnología; tenés que acatar todo tipo de órdenes, estar en tratamiento estricto y lo hizo. Eso nos pone muy contentos", comentó.

Y amplió: “Cuando vos vivís estas situaciones, no te deja de dar alivio que tu hermano esté vivo y bien. Que te pueda responder de manera coherente, que esté funcional. Nosotros fuimos muy respetuosos con la persona que perdió la vida y con su familia. Nunca hablando de él ni de nada”.

Cuando le preguntaron si había hablado con él tras la sentencia, Homero dijo que sí, que estaba “aliviado, por un lado, y angustiado por el otro”.

“La condena social genera mucho problema psicológico, porque la gente no te deja de decir, ‘vos sos eso, vos sos eso’. Pero bueno, es lo que fue”, cerró.

Cómo fue la sentencia a Felipe Pettinato

Felipe Pettinato fue condenado a 3 años de prisión en suspenso en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida la madrugada del 16 de mayo de 2022.

El humorista fue encontrado culpable del incendio que terminó con la vida del médico en el departamento del barrio de Belgrano, pero no irá preso.

Además, le impusieron cumplir normas de conducta, como seguir con sus tratamientos contra las adicciones y mantener su lugar de residencia.

La pena se dictó en concurso real con el delito de abuso sexual contra una menor de 15 años, caso por el que fue condenado en abril del 2024 a 9 meses de prisión en suspenso. El juez pidió incluir una muestra genética suya en el Registro de Abusadores.