Conexión ArteBa: San Juan, escenario de reflexión sobre arte contemporáneo

Esta semana, San Juan y Mendoza serán epicentro del pensamiento contemporáneo con el regreso del Foro Conexión ArteBa. El 24 y 25 de abril , la provincia recibirá a referentes internacionales para profundizar en los diálogos artísticos iniciados en el exitoso debut del año pasado.

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Esta segunda edición -que se desarrollará bajo el título "Conversando con lo vivo: imaginarios para el (re) encuentro entre especies” - se consolida como un programa federal de intercambio. Su objetivo principal es fortalecer el ecosistema artístico regional a través de encuentros presenciales que vinculan a artistas, científicos y pensadores.

De este modo, con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, San Juan se posicionan una vez más como epicentro del debate artístico federal , atrayendo a más de 100 referentes del campo teórico y curatorial.

Para obtener más información sobre la historia de Conexión ArteBa, sobre el Foro y sobre Fundación ArteBA, los interesados pueden ingresar a su web, haciendo click aquí .

El equipo de Conexión ArteBa está encabezado por Lucrecia Palacios, Directora Ejecutiva; mientras que el Consejo Consultivo de San Juan está integrado por Virginia Agote, Emanuel Díaz Ruiz -director del Museo Franklin Rawson- y Martín Fernández; y cuenta en la producción local con Carolina Herrera.

image Edición inaugural del Foro de Conexión ArteBa, en 2025. El mexicano Cuauhtémoc Medina (referente del Arte Latinoamericano) fue una de las figuras que disertó en el Museo Franklin Rawson, ante un auditorio colmado.

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El Foro en San Juan

En la provincia, el Foro -actividad principal- se desplegará el sábado 25 de abril, de 9:00 a 17:00 h, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y propone una reflexión crítica sobre arte y medio ambiente.

Con la curaduría de Yina Jiménez Suriel y Belén Coluccio, el encuentro parte de una premisa urgente: "los lenguajes actuales son insuficientes para narrar nuestra interdependencia con otras especies. Ante este límite, el arte contemporáneo emerge como una herramienta para ampliar nuestra sensibilidad y crear nuevas formas de atención hacia lo viviente".

arte ba yina Yina Jiménez Suriel. Curadora con maestría en estudios visuales. Es directora artística de la bienal Sequences XIII (Reikiavik, 2027), curadora del programa transdisciplinario The Current IV de Thyssen-Bornemisza Art Contemporary TBA21-Academy y editora asociada de Contemporary And (C&) para América Latina y el Caribe.

arte ba belén Belén Coluccio. Curadora, historiadora del arte y artista. Licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Buenos Aires.

Estará estructurado en tres bloques temáticos. Cada bloque combina presentaciones individuales de 20 minutos, seguidas de conversaciones cruzadas mediadas por las curadoras, además de un espacio final de preguntas abiertas al público y de recapitulación a cargo de Alejandra Aguado, Ferran Barenblit, Mariana Olivares y Maria Paula Pino.

Tendrá entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Y para aquellos que no puedan asistir de forma presencial, las conferencias se transmitirán vía streaming a través del canal de YouTube de la Fundación ArteBa.

Las charlas en San Juan: Museo Franklin Rawson

Sábado 25 de abril

* 09:00 – 09:45 h: Ingreso y apertura institucional

* 09:45 – 11:00 h: “Lo infinitamente mutable: prácticas de atención y narrativas de lo inaprensible”.

Participan:

Maia Gattás Vargas, Artista e investigadora, Argentina.

Andrés Piña, Artista, Argentina.

Este bloque propone una reflexión sobre las prácticas y procesos que, desde la contemporaneidad, establecen diálogos con aquellas tradiciones visuales de las artes y de las ciencias orientadas al registro del mundo. Los artistas Maia Gattás Vargas y Andrés Piña conversan acerca de cómo la observación sobre los distintos estados del agua, del cielo o de otras especies propone, al interior de su obra, zonas de encuentro con lo vivo entendido como lo inaprensible.

image Maia Gattás Vargas — Argentina. Artista visual y audiovisual, docente universitaria e investigadora en Artes

image Andrés Piña — Argentina. Artista visual

* 11:30 – 13:30 h: “Lo común latente: ética del cuidado, sobrevivencia y cultura material de la extinción”.

Participan:

José Luis Grosso, Filósofo y doctor en Antropología, Centro Internacional de Investigación PIRKA, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina.

Camila Marambio, Codirectora de Cultura Ecológica y Curadora de Nuevas Perspectivas en Para la Naturaleza, Chile.

Irina Podgorny, Historiadora de las ciencias y doctora en Ciencias Naturales, Conicet-Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Investigadores en áreas diversas coinciden en esta mesa para explorar los desbordes y actualizaciones del concepto de "Naturaleza" frente a las convulsiones del presente: desde la traducción material que proponen organizaciones de carácter moderno como el museo, las áreas protegidas para la conservación o el derecho constitucional, a la recuperación de epistemologías indígenas y comunitarias.

image José Luis Grosso — Argentina. Filósofo, antropólogo, docente e investigador

image Camila Marambio — Chile/Puerto Rico. Curadora, escritora e investigadora

image Irina Podgorny — Argentina. Historiadora de la ciencia, doctora en Ciencias Naturales y licenciada en Antropología

* 15:00 – 16:00 h: “Pornopoiesis: género, erotismo y (bio)diversidad en los tiempos del metaverso”

Participan:

Brigitte Baptiste, Bióloga, rectora Universidad Ean, Colombia.

Desde la extrañeza de la sexualidad en la biodiversidad hasta su inscripción en nuestra materialidad, el erotismo aparece como una potencia que excede la reproducción y se abre como fuerza creativa. En un mundo donde las máquinas emergen como cómplices o reguladoras del deseo, el erotismo de los ciborgs comienza a despertar.

arte ba Brigitte Baptiste- LISA PALOMINO (6) Brigitte Baptiste Ballera — Colombia. Bióloga y gestora ambiental

* 16:20 – 16:50 h: “Con el sol del desierto, conversar con lo vivo - Impresiones y resonancias de los foros Conexión arteba 2025 y 2026”

Participan:

Yina Jiménez Suriel

Belén Coluccio

Alejandra Aguado

Ferran Barenblit

Recorrido por el arte y la cultura de San Juan

El Mapa Cultural de Conexión ArteBa es una herramienta que visibiliza y nuclea espacios y propuestas artísticas de Mendoza y San Juan, destacando la riqueza y efervescencia de su escena cultural. Funciona como una guía que permite a los visitantes organizar itinerarios según sus intereses.

En San Juan, la selección de contenidos y recomendaciones fue coordinada por la artista, docente y gestora Carolina Herrera (cofundadora de Espacio Búnker). El objetivo es fortalecer el vínculo con los actores clave del ecosistema local, promoviendo una experiencia situada que destaque la riqueza y efervescencia de la cultura sanjuanina.

Entre los lugares propuestos este año están: Alianza Francesa, Artify, Chalet Cantoni Casa Cultural, Centro Cultural Conte Grand, Estación San Martín, El Carrascal, Casa Natal de Sarmiento, Museo Histórico Provincial Gnecco, Museo Tornambé, Espacio Bunker, Casa Leo, Galería Mirarte (de Mirta Romero), talleres de artistas como Adela Cortínez, Sofía Basañes, Alberto Álvarez, Burka y Matías Ruarte, entre otros.

image Centro Cultural Estación San Martín

Además, Fundación ArteBa confecciona una Agenda de coleccionistas y profesionales para agentes culturales, que contempla recorridos, visitas y actividades especiales en bodegas, talleres, galerías e instituciones culturales, con el fin de fomentar el conocimiento en profundidad de las escenas locales y enriquecer la diversidad de público de estos espacios, acercando nuevos agentes especializados al entramado cultural que ofrecen las ciudades y brindar apoyo al programa Conexión ArteBa.