Arte Bestial: un espacio impactante Ubicado en Zonda, fue una de las visitas programadas en el marco del foro sobre Arte y Naturaleza, en San Juan.

FOTOS DANIEL ARIAS

“Arte y Naturaleza’ fue el eje temático elegido para la primera edición de Conexión ArteBA, flamante programa de Fundación ArteBA que el miércoles y jueves pasados se desplegó en San Juan, con la presencia de figuras provinciales, nacionales e internacionales (ver página 14). En ese marco, y como parte de la agenda de actividades complementarias al Foro, se organizó una visita cerrada a Arte Bestial, sin dudas la más consustanciada con la propuesta en la provincia, justamente por sus características. Fue la presentación de un proyecto monumental, único en su tipo, encarado por Ezequiel Eskenazi -con curaduría de Fernando Farina- en el predio de su bodega Xumek, al pie de los cerros del valle de Zonda, que lo enmarcan de manera natural y mágica. No es una galería, ni un museo, ni un parque de esculturas, se encargará de dejar bien en claro su mentor, sino -como prefiere llamarlo- un espacio de montaña que alberga obras de arte de gran porte, realizadas por reconocidos artistas argentinos convocados a tal fin, algunas terminadas y otras todavía en proceso. La primera fue la espectacular ballena, realizada por Villar Rojas hace una década, que hasta ahora cierra merecidamente el recorrido. Para llegar a ella hay que ascender un poco entre jarillas, algunas espinas y rocas; y atravesar un pequeño puente de madera. Lo vale. Nadie es indiferente cuando se topa con ella, con su boca entreabierta, yacente sobre las piedras. ¿Sería más lógico mirarla desde abajo hacia arriba, proyectándola sobre el azul del cielo, que podría oficiar de mar? Tal vez, pero es ahí donde marca el tremendo contraste esta ballena que incluso hizo creer a varios que la sobrevolaron con drones que se trataba de restos fósiles de hace millones de años. Así llegó a algunos portales de noticias. “¡Fake news!’ rió Eskenazi tras contar la anécdota.

Con ella, de momento, son cinco las que conviven en este suelo donde, al decir del curador, “el arte desafía y convive con la naturaleza’. A ellas se irán sumando otras, puesto que es un proyecto abierto indefinidamente. Espacio e interesados no faltan.

La primera estación del recorrido, donde el visitante se encuentra con tres estructuras y un espejo de agua amigables con la fauna del lugar, parte del objetivo.

Ubicadas de manera estratégica, están a bastante distancia unas de otras, conservando sus propios protagonismos. La obra de arte y el paisaje, cara a cara, en un diálogo que no es difícil escuchar… aunque el mensaje pueda ser distinto para cada uno. Solo desde altura pueden verse todas juntas, sin embargo, le queda al visitante la posibilidad de reunirlas mentalmente y adivinar, ¿por qué no?, los hilos invisibles que se tejen entre ellas, habitantes impuestas a esa tierra que… ¿las abraza o las observa con recelo?

Desde el casco de la bodega, se inicia la travesía, y no es exagerado el término. Conviene usar un calzado acorde, puesto que el recorrido no es escarpado, pero sí asciende levemente por tramos, tiene piedra suelta, hay cactáceas, algún hormiguero y, claro, una buena longitud. Es, en definitiva, un terreno virgen al que se ha buscado respetar, ya que éste es uno de los tres proyectos que entrelaza Xumek, junto con el de la bodega y el de conservación de la flora y fauna. A su favor vale decir que, más allá de la inevitable expectativa que genera divisar las obras, cada paso ofrece una postal imperdible. Alguien en buen estado físico puede llegar a pie, pero en general un tramo de la huella que las hilvana se transita en vehículo (puede ser en auto); y luego es necesario caminar para acercarse y apreciarlas, en detalle y en toda su magnitud.

Algunas en franco contraste, otras más camaleónicas con el paisaje, lo que revelan y lo que guardan no solo mutará según la mirada del espectador -elemento necesario, dicen, para completar el proceso artístico-. Hasta prescindiendo de él sus discursos se irán modificando día a día, hora a hora, sujetas como están a los caprichos del clima y del tiempo… inexorable incluso para ellas.

Y ese es justamente otro factor ineludible que las atraviesa y del que se puede tomar conciencia real solo parado a metros de ellas, observando el entorno. Por un lado, poder erigirlas en ese lugar -‘muy hostil a veces’, como lo definió con conocimiento de causa Eduardo Basualdo, para quien su estructura de cemento hasta sirvió de amparo ante el despiadado sol y los fuerte vientos- puede parecer una locura. Justamente por eso, si bien están pensadas para la intemperie y hasta es aceptado que la naturaleza también haga lo suyo con ellas, están sujetas a un protocolo de conservación. A eso hay que sumar los cálculos que se deben observar, puesto que -dato nada menor- están en zona sísmica.

Pensar in situ el faraónico trabajo que lleva construirlas, que puede demandar años, no hace más que acrecentar la admiración por este proyecto artístico en territorio, estas “cientos de hectáreas de montaña conquistadas sin invadir el paisaje’. Bestial.

Abrir el juego : Conexión ArteBA, es un nuevo programa de la Fundación ArteBA, organización no gubernamental sin fines de lucro cuyo fin es incentivar la producción artística contemporánea; y que busca descentralizar y enriquecer los debates sobre el arte en Argentina.

Conexión ArteBA llegó a Xumek, para la presentación de Arte Bestial, espacio de montaña con instalaciones de gran porte. El curador Fernando Farina (Abajo) ofició de guía junto a Eskenazi. En mayo abrirá al público, con visitas previamente concertadas que se informarán oportunamente por redes.

Estrategias de regeneración

Charly Nijensohn – 2022. Es un proyecto multidisciplinario: un sistema experimental de observación a partir de esculturas y un espejo de agua artificial que ofrecen cobijo a la fauna local. A través de las cámaras instaladas, se ha visto cómo interactúan con ellas insectos, aves y hasta zorros.

Politeísmo random

Mariana Tellería – 2024 / En proceso. Troncos de eucaliptos quemados y alineados que afectan la aparente naturalidad del horizonte. Cada uno sostendrá una vitrina con elementos propios de prácticas religiosas y paganas que evocarán desde grutas en las montañas hasta catedrales.

Dinobola

Nicola Constantino. 2023- 2025 / En proceso. Inspirada en Ischigualasto, conectó su proyecto “chanchobola’ con esta tierra, a través de conjunto de esferas de diferentes tamaños que rodean una imponente bola de dos dinosaurios -especies que habitaron la región- entrelazados en combate.

Sin título

Eduardo Basualdo. 2025 / En proceso. Estructura racionalista adonde los visitantes pueden ingresar a observar una suerte de meteorito que, atravesando el techo (donde hay un hueco), se aloja en su interior. Adentro, trazos negros rodean el orificio, percibido también como un gran ojo.

Mi familia muerta

Adrián Villar Rojas. 2010. Una ballena de 28 m de largo en un océano de piedras, en lo alto de una montaña; algo extraordinario, entre el ensueño y la realidad. Saber que la zona hace millones de años fue un mar, abre una nueva significación: ¿Acaso quedó encallada desde entonces?

> “Es una movida muy grande, pero es única’

“Arte Bestial es un espacio de arte de montaña’, definió Ezequiel Eskenazi, propietario y creador de este proyecto en Xumek, que se fusiona con el de la bodega y el de conservación de flora y fauna. “Se me ocurrió hace más de 15 años y junto a Fernando Farina en la curaduría, invitamos a grandes artistas argentinos con la condición de que tienen que venir al lugar, sentirlo y entonces hacer una propuesta para este espacio a tono con la curaduría: Todo tiene mucha relación con el medio ambiente, con la naturaleza, con la montaña’, explicó antes de contar por qué el título elegido.

“Lo bestial puede ser por la geografía, por las propuestas, por la locura del proyecto, que no tiene fin… La idea es que también participen artistas internacionales y sanjuaninos, de hecho Carlos Gómez Centurión está preparando una propuesta’, adelantó, no sin subrayar la quijotada que esto significa.

“Acá estamos todos muy involucrados porque el artista proyecta, pero luego hay toda una logística, gente atrás trabajando para llevar a cabo las obras en este escenario, que no es fácil, y donde hay que contemplar desde lo antisísmico hasta lo climático. Además no queremos alterar el paisaje’, subrayó. ‘Es una movida muy grande pero es única’.

> PROYECTOS EN PERFECTA ARMONÍA

Al pie de Dinobola está la entrada a la cava de la bodega, que dejó boquiabiertos a los visitantes. Una media docena de indios huarpes (faltan dos más) realizados en tamaño natural y distribuidos por el espacio serán como los custodios del vino que allí se guardará. Es una propuesta del escultor y cirujano plástico Ricardo Bustos. “Son huarpes, pero otra visión, no la que se tiene. No sé por qué los representan así, yo tengo información de que fueron altos, esbeltos, bellos’, dijo sobre estas criaturas que se imponen alertas, guerreras. El chamán que adora al cóndor y El llamado del águila (foto con el autor) son dos de estas piezas realizadas en marmolina y resina.

“Arrabales últimos’ se llama el mural que brilla en el área de eventos de la bodega. De 2,60 x 8 m y 2 toneladas de peso, está realizado en piedras, arcilla, barro y vegetación del lugar, acrílicos y óleos. Obra del artista visual y arquitecto Carlos Gómez Centurión, le sumó un cuadro suyo de la serie “La intolerancia argentina’, la cabeza de Narciso de Laprida, que murió degollado por los montoneros de Aldao. El nombre surge de los versos de Poema Conjetural, que Borges dedicó a Laprida (algunos autores dicen que tenían parentesco). “Así, esto que era un paisaje se convierte en un territorio, con historia, pasiones, deslealtades y cabezas cortadas’, expresó el artista.

FORO INTERNACIONAL ARTE Y NATURALEZA

> Charlas, debates y tela para cortar

Auspicioso fue el inicio de Conexión ArteBA, primera edición del programa de Fundación ArteBA que tuvo lugar esta semana en la provincia, antes de su paso a Mendoza. Realizado de manera mancomunada con el gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y con el apoyo de empresas privadas, su Foro internacional “El sol al mediodía del desierto: Prácticas artísticas entre cielo, tierra y tiempo’ reunió a referentes de diferentes áreas -artistas, filósofos, geólogos, entre otros-, quienes brindaron sus miradas sobre arte, territorio y naturaleza. El intercambio de opiniones no quedó en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, sede de los foros locales, sino que se suscitó en cada cruce informal entre los participantes. Y seguramente seguirá latiendo con cada protagonista de esta experiencia que, como destacaron desde la organización, enriquece culturalmente a la provincia y se ve enriquecida por ella.

Fotos institucionales. A la izq, Sofia Weil (Consejo de Administración ArteBA), Lucrecia Palacios (directora ejecutiva ArteBA), Guido Romero (Ministro de Turismo, Cultura y Deporte), Marcela Zegaib (Subsecretaria de Cultura) y Pía Monti (Fondos ArteBA).

Virginia Agote (organización local), Lucrecia Palacios (ArteBA) y Laura Adamoli (Banco San Juan).

La disertación del mexicano Cuauhtémoc Medina, todo un referente en Arte Latinoamericano, abrió el segundo bloque en el Franklin Rawson.

La mirada de la ciencia llegó con la geóloga e investigadora Carina Colombi, quien confesó que le resultaba extraño disertar en un foro de arte.

El auditorio permaneció atento a las ponencias de los especialistas, que también pudieron seguirse por streaming.

Informal, pero mesa de reflexión al fin: Cuauhtémoc Medina, Florencia Battiti, Fernando Farina, Ferran Barenbilt, José Roca y Max de Esteban.

VOCES PROTAGONISTAS

Lucrecia Palacios

Argentina. Directora Ejecutiva de ArteBA

Empezamos con un ciclo de visitas excelentes el primer día en San Juan, entre otras el Auditorio, con una exposición; el Teatro del Bicentenario, con una instalación; y Arte Bestial, que nos importaba mucho porque es un proyecto muy vinculado con la temática de Conexión ArteBA. En cuanto al foro, hubo una recepción buenísima, hermosa convocatoria. Agradecemos el entusiasmo con el que la provincia recibió este proyecto.

Considero que San Juan tiene una infraestructura cultural envidiable realmente. Cada vez que vengo, y especialmente ahora, me voy impresionada con el nivel, la escala y las audiencias de las infraestructuras culturales que tienen, desde el mismo Museo Franklin, con una colección magnífica. Y acá destaco que, por ejemplo, es el único museo del país que ha participado con continuidad en los programas de adquisición de obras para museos que organiza ArteBA hace 15 años. Cuando los museos son públicos, en general se ven afectados por los cambios políticos, por eso no es menor destacar que acá hay una continuidad que es notable e importantísima, y que también se ve con otros programas, como la Bienal de dibujo.

Por eso para nosotros era esencial pensar y concretar este proyecto en alianza con instituciones que trabajan en territorio, públicas y privadas; un proyecto que ya no solo es de ArteBA sino también de San Juan y de Mendoza.

Ferran Barenblit

España. Curador, ex director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona

Creo que San Juan está cortada por unas coordenadas que le son muy propias, algunas que tienen que ver mucho con la tierra que pisamos y el cielo que nos cubre, tierra que habla, que tiembla; pero hay más elementos para pensar. Por ejemplo, una de las primeras pintoras argentinas que conocemos es Procesa Sarmiento y era sanjuanina, no es casual; y ahora que la “descubrimos’ con ojos contemporáneos nos preguntamos ¿Cómo no reparamos en ella antes, no? Además creo que San Juan tiene uno de los museos más singulares que conozco, extraordinario, con una colección que explica mucho del arte argentino y global desde los ojos de San Juan. Y cuando pasa eso es fantástico, y pasa en muy pocos lugares. Entonces sí que hay una forma de hacer en San Juan y creo que hay reconocerla porque es reconocible. No sé si el artista sanjuanino tiene una seña de identidad -no digo que no la tenga, digo que no lo sé-, lo que sí puedo ver es que desde aquí se ve el arte de otra manera, que hay una forma de mirar el arte que es específica de San Juan. Ésta es mi tercera visita, pero desde el principio me fui con una idea muy clara de que en pocos lugares he visto que esto ocurra, y aquí ocurre y es mágico, entonces hay que celebrarlo. Y en esto, el trabajo del Museo de Bellas Artes de San Juan es contundente.

Yo considero que el sistema del arte siempre es bueno y que lo privado es maravilloso siempre que exista algo público muy sólido. Por eso pongo en valor al Museo, que debería ser una referencia para otras ciudades, y sumo la Casa de Sarmiento, que para mí fue una visita absolutamente conmovedora; y el Teatro del Bicentenario, por ejemplo. El arte es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos privadas.

Max De Esteban

España. Artista. Explora la condición humana a través de la foto y el vídeo y tecnologías digitales

La idea de venir aquí, de que este foro internacional se haga aquí, no es una casualidad en absoluto. Es el trabajo de mucha gente, de ArteBA, de los curadores, los disertantes, pero también de San Juan, sin dudas. Creo que este área, San Juan y Mendoza, es una zona mágica en cuanto a arte, que ya es muy conocida, pero que merece ser reconocida mucho más. Acá hay un fermento artístico y cultural extraordinario y a eso me refiero cuando digo que no es casualidad que Conexión ArteBA se realice en estos lugares.

Cuauhtémoc Medina

México. Curador, crítico e historiador de arte, reconocido por su labor en instituciones como la Tate Modern

Vengo a Argentina casi cada año, hace más de 15. En San Juan no había estado, sabía de Arte Bestial, pero verlo me resultó extremadamente interesante. Me ha dejado muy impresionado el trabajo de Eduardo Basualdo, una pieza que se separa un poco del resto por asumir una cuestión un poco más imaginaria con el paisaje, no literal, con un desarrollo muy dramático, que es notable en este paisaje rugoso.

Por lo demás, yo tengo este defecto de que no puedo evaluar lugares en general, me resultan interesantes cosas muy concretas, pero para mí es muy importante -y siendo extranjero he estado presionando siempre en esa dirección- romper el apartheid de Buenos Aires, sobre todo para quienes interactuamos con las líneas de afuera; bueno, dentro de poco estaré trabajando en Neuquén. Pareciera que está sucediendo todo súbitamente, pareciera a veces que los procesos pausados son mejores, pero no, a veces las cosas tienen que ocurrir de un solo golpe para que adquieran nombre; y eso es lo que probablemente puede ocurrir aquí.

José Roca

Colombia – Curador de Arte Latinoamericano y Arte de la Diáspora Latina en el museo Hirshhorn (Washington)

El seminario ha sido muy enriquecedor, muy interesante el diálogo entre prácticas y teorías que tienen puntos en contacto pero son muy diferentes, me parece que lograron un buen equilibrio entre las diferentes aproximaciones al tema de la relación entre Arte y Naturaleza.

Aquí he visto intervenciones en territorio muy bellas, potentes, esa iniciativa va en una muy buena dirección. Yo desde hace mucho tiempo estoy en este tema por interés personal, pero siento que ahora hay esa mirada, por ejemplo, hacia lo que están haciendo los artistas indígenas, que son comunidades que han vivido en completa armonía con su entorno hace tiempo, lo cual no permite disociar comunidades y su producción del lugar donde viven; y en ese sentido es muy lógico que haya interés en ambos. No sabemos bien quién determina a quien, el determinismo geográfico de los pensadores coloniales decía que aquí no se podía desarrollar una civilización inteligente debido al clima, por eso a los determinismos les tengo pánico. Lo que sí es evidente es que como especie estamos acabando con el hábitat donde vivimos y si esa no es una reflexión urgente, no sé cuál sea. En este contexto, el arte desde su lugar puede ser una señal de alarma, crear un poco de conciencia… aunque el arte se resiste a ser instrumentalizado. En realidad nunca sabes a quién vas a tocar cuando haces arte, pero tocando uno a la vez, ya lo vale.