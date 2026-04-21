Le sacaron la licencia de conducir a Santiago Maratea por usar el celular mientras manejaba

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inhabilitó para conducir al influencer Santiago Maratea luego de que, este domingo, el joven se filmara conduciendo con el celular en una de sus manos.

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Además, “se evidencia que circulaba sin cinturón de seguridad”, denunciaron las autoridades sobre el video que el propio imputado subió a sus redes sociales. “Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejas y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo’ ”, dijo en esa oportunidad.

El material fue publicado por el influencer —con más de 3 millones de seguidores— y se refirió al mismo “en tono irónico”, indicaron desde la ANSV en un comunicado. “ La naturalización de conductas temerarias ante audiencias masivas constituye un riesgo potencial, especialmente en jóvenes sin experiencia de manejo”, agregó el organismo.

#BuenosAires “NO DEBERÍAS SEGUIR A UN PELOTUDO COMO YO”: SANTIAGO MARATEA SE FILMÓ MANEJANDO SIN CINTURÓN DE SEGURIDAD, SUBIÓ EL VIDEO A LAS REDES Y LE VAN A QUITAR LA LICENCIA El influencer, con más de 3 millones de seguidores en Instagram, publicó una historia en el mismo… pic.twitter.com/9yZ0QuUqSv

Ante este hecho, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir a la jurisdicción correspondiente; en este caso, y según se pudo saber, es la provincia de Buenos Aires. Con el correr de las horas, el proceso administrativo quedará formalizado. Para recuperar el registro, Maratea deberá cumplir con las instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para conducir, se informó.

Además del uso del teléfono mientras conducía, el organismo de seguridad vial denunció que en las imágenes “también se evidencia que circula sin cinturón de seguridad, el principal dispositivo de seguridad pasiva, lo que agrava la falta de conciencia vial”. “Estas infracciones implican un riesgo alto, reducen la atención y aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales”, se agregó.

Según estudios del Observatorio Vial, el uso del celular es el principal factor de distracción al volante. En Argentina, los relevamientos muestran que su incidencia viene en aumento, alcanzando hasta el 25% de los conductores en algunos corredores viales. “Estas conductas reducen la atención y el tiempo de reacción, y se vinculan directamente con la ocurrencia de siniestros, siendo la principal causa probable en autopistas”, dijo la ANSV.