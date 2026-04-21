Murió Luis Puenzo, el director que ganó el primer Oscar para Argentina con "La historia oficial"

El reconocido director y guionista argentino Luis Puenzo, quien fue reconocido por ganar el primer Oscar para la Argentina con “La Historia Oficial” , falleció este martes a los 80 años.

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Luis Puenzo dirigió el citado film que se adjudicó el Oscar a la mejor película extranjera en 1986 y su deceso se produjo un día después de la partida de otro emblema del espectáculo nacional como lo fue Luis Brandoni.

La triste noticia que fue dada a conocer por Argentores que indicó: “Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”.

Puenzo nació en la ciudad de Buenos Aires el 19 de febrero de 1946 , inició su carrera profesional en el ámbito de la publicidad durante la década de 1960 y fundó su propia productora , Luis Puenzo Cine, donde realizó cortometrajes y comerciales que le permitieron desarrollar su técnica narrativa antes de pasar a la pantalla grande.

En tanto, su debut como director y guionista de largometrajes se produjo en 1973 con “Luces de mis zapatos”, una película infantil protagonizada por Norman Briski. Posteriormente, participó en la dirección del segmento “Cinco años de vida” dentro del film colectivo Las sorpresas (1975).

El reconocimiento mundial

El reconocimiento internacional llegó en 1985 con el estreno de “La historia oficial”, largometraje que dirigió y coescribió junto a la autora Aída Bortnik, una película que abordó la temática de las apropiaciones de menores durante la última dictadura cívico-militar argentina.

La obra obtuvo múltiples galardones, destacándose el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1986, el primero en la historia del cine argentino y, en esa misma ceremonia, Puenzo y Bortnik recibieron la nominación al Oscar en la categoría de Mejor Guion Original.

Además, el film fue premiado en el Festival de Cannes, ganó el Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa y obtuvo el Premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

Sus otros films

Tras “La historia oficial”, Puenzo continuó su carrera con los siguientes títulos como director y guionista: “Gringo viejo (1989)”, adaptación de la novela del escritor Carlos Fuentes, una producción internacional que contó con las actuaciones de Jane Fonda, Gregory Peck y Jimmy Smits, ambientada en los años de la Revolución Mexicana; “La peste” (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus, donde Puenzo adaptó el guion y dirigió a un elenco encabezado por William Hurt, Robert Duvall y Raúl Juliá; y “La puta y la ballena” (2004), largometraje rodado entre Argentina y España, protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.

Además de su rol como autor y realizador, Puenzo tuvo participación activa en la política audiovisual argentina, ya que, en 1994 participó de la redacción de la Ley de cine (ley Nº 24.377/94), que establece la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas.

También fue uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004, mientras que, entre fines de 2019 y abril de 2022, se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).