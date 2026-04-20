Felipe Pettinato: fuerte rechazo a la condena y críticas a la Justicia

En un fallo que reavivó el debate sobre la Justicia en Argentina, el caso de Felipe Pettinato sumó nuevas críticas tras la condena a tres años en suspenso por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. El hermano de la víctima calificó la resolución como “una falta de respeto” y cuestionó el accionar judicial.

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Felipe Pettinato, condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo

“Lo interpreté como una falta de respeto ”, expresó Hernán Rodrigo, quien apuntó directamente contra el fallo judicial. Remarcó que las pericias indicaban un incendio intencional , con acelerantes y solo dos personas presentes en el lugar.

El familiar fue más allá y advirtió que la situación expone un problema estructural: “Como sociedad estamos ante algo muy grave” , sostuvo, al tiempo que manifestó sentirse desamparado por la resolución. Según dijo, las pruebas eran suficientes para un veredicto más severo.

El fallo también fue criticado por considerar que el acusado nunca dio su versión: “Pensé que se iban a basar más en las pruebas” , agregó Hernán Rodrigo, visiblemente afectado por la decisión.

Durante el juicio, que incluyó siete audiencias y más de 15 testigos , el eje central fue determinar el origen del incendio en el departamento de Belgrano. La autopsia reveló que la víctima sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo y estaba viva al iniciarse el fuego .

Las pericias descartaron fallas eléctricas y accidentes domésticos. El informe de Bomberos concluyó que el incendio comenzó con una “llama libre”, posiblemente un encendedor o fósforo, y que un aerosol pudo haber intensificado el fuego.

Además, se hallaron elementos clave en la escena: botellas rotas, fósforos quemados y un encendedor defectuoso. La querella sostuvo que Pettinato no intentó salvar a la víctima, mientras que la fiscalía dejó abierta la posibilidad de un intento fallido.

Otro punto relevante fue la relación entre ambos: Rodrigo había ayudado a Pettinato en su tratamiento por adicciones y mantenían contacto frecuente. El día del hecho, el neurólogo había acudido al departamento por motivos laborales.

El análisis toxicológico confirmó que ambos habían consumido metilfenidato, un estimulante, lo que también fue incorporado al expediente judicial junto con mensajes personales.

Finalmente, aunque fue declarado culpable, Pettinato no irá preso y deberá cumplir reglas de conducta, incluyendo continuar tratamientos y mantener su residencia.