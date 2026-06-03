Un policía le salvó la vida a un bebé sanjuanino que se estaba ahogando

El cabo Sebastián Muñoz, de la Motorizada N°3, le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar en plena vía pública.

Un efectivo policial protagonizó una rápida y decisiva intervención que permitió salvar la vida de un bebé de apenas 1 año y 7 meses que se encontraba inconsciente tras sufrir un episodio de ahogamiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 en la intersección de las calles Benavídez y Bonduel, cuando el cabo Sebastián Muñoz, integrante de la Motorizada N°3, realizaba recorridas preventivas por la zona.

Según informaron fuentes policiales, en medio del patrullaje el uniformado fue abordado por un hombre que llevaba en brazos a su hijo. El pequeño no reaccionaba y se encontraba aparentemente sin signos de respuesta producto de un cuadro de asfixia.