Un policía le salvó la vida a un bebé sanjuanino que se estaba ahogando

Un efectivo policial protagonizó una rápida y decisiva intervención que permitió salvar la vida de un bebé de apenas 1 año y 7 meses que se encontraba inconsciente tras sufrir un episodio de ahogamiento.
El cabo Sebastián Muñoz, de la Motorizada N°3, le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar en plena vía pública.
Un efectivo policial protagonizó una rápida y decisiva intervención que permitió salvar la vida de un bebé de apenas 1 año y 7 meses que se encontraba inconsciente tras sufrir un episodio de ahogamiento.
El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 en la intersección de las calles Benavídez y Bonduel, cuando el cabo Sebastián Muñoz, integrante de la Motorizada N°3, realizaba recorridas preventivas por la zona.
Según informaron fuentes policiales, en medio del patrullaje el uniformado fue abordado por un hombre que llevaba en brazos a su hijo. El pequeño no reaccionaba y se encontraba aparentemente sin signos de respuesta producto de un cuadro de asfixia.
Ante la desesperación del padre, el cabo Muñoz actuó de inmediato y comenzó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) adaptadas para el menor. Tras varios segundos de intervención, el bebé logró recuperar la conciencia, generando alivio entre los presentes. Una vez estabilizado, se solicitó asistencia médica de urgencia. La rápida reacción y los conocimientos en primeros auxilios del efectivo fueron fundamentales para evitar una tragedia. Desde la fuerza destacaron el accionar del cabo Muñoz, cuya intervención permitió que el pequeño volviera a respirar y recuperara la conciencia antes de recibir asistencia médica especializada.