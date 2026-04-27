Hoy se conocen los fundamentos de condena a Felipe Pettinato por el caso Melchor Rodrigo

El lunes 20 de abril fue sentenciado a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo, pero no va preso.

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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°14 dará a conocer mañana los fundamentos de la condena a tres años de prisión que recibió Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo en mayo de 2022.

El pasado lunes 20 de abril los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle condenaron al artista a tres años de prisión en suspenso al considerarlo responsable del delito de “incendio culposo seguido de muerte". Dicha pena incluye la sentencia a 9 meses de prisión que se le había fijado en abril de 2024 por abuso sexual simple.

En la audiencia se remarcó que, al no ir preso, por tres años tiene la obligación de fijar domicilio, someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y continuar con su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación del consumo de drogas.

Además, se ordenó que una vez que el fallo quede firme, se debe obtener y extraer el perfil genético del hombre con el objetivo de que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.