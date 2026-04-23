    • 23 de abril de 2026 - 16:04

    Incendio y tragedia: hallaron a un anciano carbonizado en un departamento

    El incendio se desató en el octavo piso de un edificio en Belgrano. Bomberos controlaron las llamas y encontraron el cuerpo sin vida.

    El incendio terminó con una víctima fatal

    El incendio terminó con una víctima fatal

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una persona murió esta mañana durante un incendio en los pisos superiores de un edificio ubicado sobre la calle Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto, en el barrio de Belgrano. Al controlar las llamas, equipos de Bomberos de la Ciudad, SAME y Policía Científica hallaron restos carbonizados en el lugar.

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    Cómo se produjo el incendio

    Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a Infobae, el incendio comenzó en el octavo y último piso de un inmueble residencial de Belgrano, una de las zonas más densamente pobladas de la Ciudad de Buenos Aires. Al recibir el llamado de emergencia, dotaciones de Bomberos de la Ciudad se desplazaron rápidamente hacia la dirección señalada y accedieron a la zona afectada, donde se concentraba el fuego.

    Mientras el cuerpo de Bomberos combatía el foco de las llamas con una línea de 38 milímetros, hallaron los restos de una persona carbonizada. Se estableció que la víctima, un hombre de 77 años, era el residente y, de las primeras pericias visuales, se observó un orificio de bala en la sien. También se halló el arma.

    Las autoridades mantienen acordonada la cuadra de Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto, para facilitar las tareas de investigación y evitar riesgos a los transeúntes y residentes, lo que genera problemas en el tránsito. Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 40 a cargo de la Dra. Sagasta, Secretaría del Dr. Androvetto.

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