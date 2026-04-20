Tres jóvenes diseñaron una app que detecta focos de incendio en tiempo real y más rápido que la NASA

Cada año, el humo de los incendios forestales afecta a cientos de miles de personas en todo el mundo y se convierte en un problema sanitario y ambiental que trasciende fronteras. Para hacerle frente a ese escenario, un grupo de jóvenes de 22 años desarrolló una plataforma que busca atacar el problema en su fase más temprana: detectar el fuego antes de que se vuelva incontrolable.

El sistema, creado por la startup Satellites on Fire, combina imágenes satelitales, cámaras en territorio y modelos de inteligencia artificial para identificar focos de incendio en tiempo real y enviar alertas inmediatas a quienes deben actuar.

Detrás de la propuesta, que apunta a reducir el tiempo de reacción y mejorar la coordinación de brigadistas, empresas y organismos públicos, están Franco Rodríguez Viau, Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak.

Los tres jóvenes impulsaron el proyecto a partir de una preocupación concreta por el avance de los incendios forestales y sus consecuencias sobre poblaciones, ecosistemas y actividades productivas. “Nuestra misión es utilizar la tecnología para proteger a las comunidades y preservar la biodiversidad y los bosques antes de que sea demasiado tarde“, explicó Rodríguez Viau.

En su caso, la iniciativa está atravesada por una experiencia personal: durante su adolescencia en Córdoba vio de cerca el impacto que tuvieron los incendios de 2022 sobre familias cercanas y cómo el fuego arrasó con viviendas y más de 60.000 hectáreas.

Con esa base, los fundadores comenzaron a trabajar en una herramienta capaz de detectar focos con mayor anticipación que los sistemas convencionales. La idea fue construir una plataforma de software que pudiera integrar distintas tecnologías ya existentes (satélites, cámaras web, etc.) y convertir la información disponible en alertas útiles para actuar rápido.

Ese enfoque permitió desarrollar una solución escalable, orientada a organizaciones que necesitan monitorear grandes extensiones de territorio. Hoy la plataforma es utilizada por empresas forestales, agrícolas, energéticas, gobiernos y aseguradoras en distintos países, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante eventos que suelen expandirse en minutos y provocar daños de gran magnitud.

Cómo funciona la app que detecta incendios en tiempo real

La plataforma se apoya en varias capas de información que trabajan de manera combinada. Por un lado, toma datos satelitales actualizados con frecuencia para detectar anomalías térmicas y posibles focos de incendio. A eso se suman cámaras instaladas en torres o puntos estratégicos, que permiten observar el territorio desde tierra y complementar la información captada desde el espacio.

Sobre ese conjunto de datos operan modelos de inteligencia artificial entrenados para identificar señales compatibles con incendios y distinguirlas de otros eventos. El sistema no solo busca detectar un foco, sino también validar la información y reducir errores para que la alerta llegue con mayor precisión.

Una vez identificado el riesgo, la plataforma envía avisos en tiempo real por WhatsApp, mail o SMS. Esas alertas incluyen la ubicación del foco y permiten que brigadistas, autoridades, empresas o equipos de emergencia tomen decisiones en una etapa más temprana. Además, el sistema incorpora modelos de simulación de propagación para estimar cómo podría evolucionar el fuego según las condiciones del entorno.

Por qué la anticipación es clave frente al fuego

En incendios forestales, unos pocos minutos pueden hacer una diferencia decisiva. Detectar temprano un foco permite desplegar recursos antes de que el fuego gane superficie, alcance zonas pobladas o complique las tareas de contención.

Según la información difundida por la empresa, la plataforma logra detectar focos de incendio, en promedio, 35 minutos antes que el sistema de la NASA. Esa diferencia de tiempo es uno de los principales argumentos de la startup, que sostiene que una respuesta más rápida mejora las posibilidades de control y reduce el impacto ambiental, productivo y social.

Los resultados, según sus creadores, ya se vieron en distintos escenarios: durante 2025, el sistema ayudó en la respuesta a más de 600 incendios forestales. “Un caso muy relevante fue en México, donde nuestra tecnología ayudó a fortalecer la respuesta operativa y contribuyó a reducir a cero la tasa de mortalidad de brigadistas en las operaciones donde fue implementada”, afirmó Rodríguez Viau. Y agregó: “También tuvimos casos muy claros en la Argentina. Por ejemplo, durante un incendio en Concarán (San Luis), detectamos los primeros focos 7 horas antes que FIRMS, el sistema de monitoreo satelital de incendios de la NASA, y 12 horas antes que Geoservicios CONAE, la plataforma de observación satelital de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina”.

Esa ventaja de tiempo permitió contar con información crítica mucho antes y demuestra cómo una detección temprana puede cambiar la capacidad de reacción y contención frente a un incendio. “Para nosotros, ese es el mejor ejemplo de cómo la tecnología puede tener impacto directo en la protección de las personas”, aseguró Rodríguez Viau.

Inversiones y respaldo para escalar la tecnología de Satellites on Fire

La empresa ya cuenta con más de 55.000 usuarios bajo un modelo freemium y monitorea territorios en 21 países de cuatro continentes.

Así, el crecimiento de Satellites on Fire también empezó a captar el interés de fondos de inversión vinculados al ecosistema tecnológico. La startup cerró una ronda por USD 2,7 millones liderada por Dalus Capital, con participación de Draper Associates, Vitamin C y Draper Cygnus VC, entre otros inversores.

Según informó la compañía, los fondos se destinarán a mejorar sus modelos de inteligencia artificial, avanzar en nuevas herramientas vinculadas al análisis de impacto ambiental y profundizar su expansión internacional. Entre los próximos pasos también figura el desarrollo de un producto de seguros paramétricos contra incendios junto a AON y el desembarco en el mercado de Estados Unidos.