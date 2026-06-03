Fiat Cronos precio junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro más vendido de Argentina

Fiat Cronos atraviesa otro año de protagonismo dentro del mercado automotor argentino. A pesar del avance de los SUV y de la llegada de nuevas marcas al país, el sedán fabricado en la planta de Ferreyra, Córdoba , logró sostener un importante nivel de demanda y sigue apareciendo entre los modelos más elegidos por los compradores de autos 0km .

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La fórmula detrás de su éxito combina varios factores: producción nacional, costos de mantenimiento reducidos, mecánica conocida, amplia red de concesionarios y una gama que ofrece versiones tanto manuales como automáticas . Todo esto le permitió consolidarse como uno de los referentes del segmento y pelear contra otros rivales pesados como Peugeot 208 o Toyota Yaris.

Mientras Stellantis avanza en el desarrollo de la próxima evolución del modelo, prevista para los próximos meses con novedades en diseño, tecnología y seguridad , el Cronos sigue siendo una de las principales apuestas de la marca para el mercado argentino.

Según los últimos datos difundidos por la Asociación de Concesiopnarios Automotores de la República Argentina ( ACARA ), el Fiat Cronos cerró mayo de 2026 con un desempeño destacado dentro del mercado argentino, ubicándose nuevamente entre los vehículos más vendidos del país.

Enero-abril 2026: 8.440 unidades

8.440 unidades Mayo 2026: 1.627 unidades

1.627 unidades Acumulado 2026: 10.101 unidades

Con estas cifras, el sedán cordobés alcanzó las 10.101 unidades patentadas en los primeros cinco meses del año, ubicándose entre los tres modelos más vendidos del mercado argentino y manteniéndose como el sedán con mayor volumen de ventas del país.

Ranking: los 10 autos más vendidos en Argentina (acumulado 2026)

Toyota Hilux – 12.500 unidades

Peugeot 208 – 10.324

Fiat Cronos – 10.101

Ford Territory – 8.983

Ford Ranger

– 8.594

Volkswagen Amarok – 6.830

Chevrolet Tracker – 6.457

Chevrolet Onix – 6.115

Volkswagen Tera – 7.082

Toyota Yaris Cross – 3.385

El mercado automotor argentino registró en mayo 41.921 patentamientos de autos 0km, una cifra que representó una caída interanual del 25,6% y una baja del 12,2% frente a abril. En el acumulado anual, las ventas alcanzan las 247.187 unidades.

Fiat Cronos: mecánica y ficha técnica

Toda la gama del Fiat Cronos mantiene el conocido motor naftero 1.3 Firefly, que entrega 99 CV y 127 Nm de torque. Se combina con una caja manual de cinco marchas o con una caja automática CVT con siete relaciones preprogramadas, siempre con tracción delantera.

Equipamiento y versiones disponibles del Fiat Cronos en Argentina:

Cronos Like 1.3 GSE : versión de entrada, con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros, radio con USB/Bluetooth y doble airbag frontal.

: versión de entrada, con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros, radio con USB/Bluetooth y doble airbag frontal. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus : agrega pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y volante multifunción.

: agrega pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y volante multifunción. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT : mantiene el equipamiento del Drive Pack Plus y suma la transmisión automática CVT y control de velocidad crucero.

: mantiene el equipamiento del Drive Pack Plus y suma la transmisión automática CVT y control de velocidad crucero. Cronos Precision 1.3 GSE CVT: tope de gama, con llantas de 16”, tapizados mejorados, acceso y arranque sin llave, sensores de lluvia y luz, espejo electrocrómico y cuatro airbags.

Cuánto sale un Fiat Cronos 0 km en junio 2026

De acuerdo a lo informado por Stellantis, estos son los precio de lista del Fiat Cronos en Argentina en junio 2026: