    • 3 de junio de 2026 - 13:18

    Fiat Cronos precio junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro más vendido de Argentina

    Fiat Cronos es el auto que más se vende en la Argentina. El precio de lista a junio de 2026 y su equipamiento.

    El Fiat Cronos es el 0 kilómetro más vendido de Argentina.

    El Fiat Cronos es el 0 kilómetro más vendido de Argentina.

    Foto:

    Fiat Cronos atraviesa otro año de protagonismo dentro del mercado automotor argentino. A pesar del avance de los SUV y de la llegada de nuevas marcas al país, el sedán fabricado en la planta de Ferreyra, Córdoba, logró sostener un importante nivel de demanda y sigue apareciendo entre los modelos más elegidos por los compradores de autos 0km.

    Leé además

    Los jubilados y pensionados van a recibir en junio el aumento por movilidad, el bono extraordinario y el medio aguinaldo 

    Es oficial: jubilaciones de ANSES con aumento del 2,6%, bono y aguinaldo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Hace 11 años se realizó el primer #NiUnaMenos.

    A 11 años del primer #NiUnaMenos, se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género

    Por Agencia Noticias Argentinas

    La fórmula detrás de su éxito combina varios factores: producción nacional, costos de mantenimiento reducidos, mecánica conocida, amplia red de concesionarios y una gama que ofrece versiones tanto manuales como automáticas. Todo esto le permitió consolidarse como uno de los referentes del segmento y pelear contra otros rivales pesados como Peugeot 208 o Toyota Yaris.

    Mientras Stellantis avanza en el desarrollo de la próxima evolución del modelo, prevista para los próximos meses con novedades en diseño, tecnología y seguridad, el Cronos sigue siendo una de las principales apuestas de la marca para el mercado argentino.

    Fiat Cronos: así son sus patentamientos en 2026

    Según los últimos datos difundidos por la Asociación de Concesiopnarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el Fiat Cronos cerró mayo de 2026 con un desempeño destacado dentro del mercado argentino, ubicándose nuevamente entre los vehículos más vendidos del país.

    Patentamientos del Fiat Cronos en 2026:

    • Enero-abril 2026: 8.440 unidades
    • Mayo 2026: 1.627 unidades
    • Acumulado 2026: 10.101 unidades

    Con estas cifras, el sedán cordobés alcanzó las 10.101 unidades patentadas en los primeros cinco meses del año, ubicándose entre los tres modelos más vendidos del mercado argentino y manteniéndose como el sedán con mayor volumen de ventas del país.

    Ranking: los 10 autos más vendidos en Argentina (acumulado 2026)

    • Toyota Hilux – 12.500 unidades
    • Peugeot 208 – 10.324
    • Fiat Cronos – 10.101
    • Ford Territory – 8.983

    Ford Ranger

    • – 8.594
    • Volkswagen Amarok – 6.830
    • Chevrolet Tracker – 6.457
    • Chevrolet Onix – 6.115
    • Volkswagen Tera – 7.082
    • Toyota Yaris Cross – 3.385

    El mercado automotor argentino registró en mayo 41.921 patentamientos de autos 0km, una cifra que representó una caída interanual del 25,6% y una baja del 12,2% frente a abril. En el acumulado anual, las ventas alcanzan las 247.187 unidades.

    Fiat Cronos: mecánica y ficha técnica

    Toda la gama del Fiat Cronos mantiene el conocido motor naftero 1.3 Firefly, que entrega 99 CV y 127 Nm de torque. Se combina con una caja manual de cinco marchas o con una caja automática CVT con siete relaciones preprogramadas, siempre con tracción delantera.

    Equipamiento y versiones disponibles del Fiat Cronos en Argentina:

    • Cronos Like 1.3 GSE: versión de entrada, con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros, radio con USB/Bluetooth y doble airbag frontal.
    • Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: agrega pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y volante multifunción.
    • Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: mantiene el equipamiento del Drive Pack Plus y suma la transmisión automática CVT y control de velocidad crucero.
    • Cronos Precision 1.3 GSE CVT: tope de gama, con llantas de 16”, tapizados mejorados, acceso y arranque sin llave, sensores de lluvia y luz, espejo electrocrómico y cuatro airbags.

    Cuánto sale un Fiat Cronos 0 km en junio 2026

    De acuerdo a lo informado por Stellantis, estos son los precio de lista del Fiat Cronos en Argentina en junio 2026:

    • Fiat Cronos Like 1.3 GSE: $31.600.000
    • Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $38.370.000
    • Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $38.590
    • Fiat Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $39.180.000

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    VERIFICACIÓN. El secretario de Tránsito, Marcelo Molina, dijo que la RTO seguirá haciéndose en los 3 talleres habilitados.

    El Gobierno permitirá que talleres mecánicos realicen la RTO y avanza con la desregulación

    La justicia de Estados Unidos frenó las demandas en el juicio por YPF, mientras define la cuestión de fondo.

    Caso YPF: la justicia de EE.UU. rechazó un pedido de revisión del fallo que benefició a la Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ANSES: fechas de pagos de junio 2026

    ANSES: fechas de pagos de junio 2026

    Foto: Senado.

    El Gobierno de Milei no consigue los votos para eliminar las PASO y negocia una reforma electoral más moderada

    Por Redacción Diario de Cuyo