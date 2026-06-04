Conmoción por la muerte de una bebé de 27 días en un hecho doméstico

Una bebé de 27 días falleció en Santiago del Estero en un hecho ocurrido el sábado en una vivienda del barrio Villa Elisa, en la ciudad de Fernández, mientras dormía junto a su familia.

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La bebé fue identificada como Giovana Victoria Leguizamón y fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal de Fernández por su madre, una joven de 27 años, donde los profesionales de la salud constataron su fallecimiento .

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer relató que al despertar encontró a una de sus hijas, de aproximadamente un año de edad, recostada sobre el cuerpo de la recién nacida .

Al advertir que la bebé no reaccionaba , la retiró de inmediato y la llevó desesperadamente al hospital en busca de asistencia médica .

Las investigaciones indican que la familia vive en condiciones de extrema vulnerabilidad y que los seis hermanos compartían una misma cama junto a su madre al momento de la tragedia.

Los primeros exámenes realizados por los profesionales de la salud no detectaron lesiones externas ni signos evidentes de violencia. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de turno, que dispuso pericias en la vivienda y una autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.

Las fiscales Ximena Gerez y Mariela Siotti quedaron a cargo de la investigación, mientras efectivos de Policía Científica trabajan en la recolección de pruebas e informes técnicos.

Por su parte, un médico de Sanidad Policial de La Banda solicitó la autopsia del cuerpo de la menor para establecer las causas de la muerte, por lo que los restos fueron derivados a la morgue judicial.

La investigación judicial en marcha

Las representantes del Ministerio Público dispusieron una serie de medidas destinadas a reunir evidencia y establecer con exactitud qué sucedió durante las horas previas a la muerte de la bebé.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran:

Exámenes médicos.

Pericias en la vivienda donde ocurrió el hecho.

Intervención de personal de Policía Científica.

Las tareas periciales buscan reconstruir el contexto en el que se produjo el episodio y determinar con precisión las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de la niña.