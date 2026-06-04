Confirman la venta de casi 900 estaciones Shell en Argentina: una firma suiza pagará más de US$1.400 millones

El negocio incluye las bocas de expendio, que representan el 18% de la venta de combustible local, una refinería y otros activos.

Una de las operaciones más importantes de los últimos años en el sector energético argentino quedó oficialmente cerrada. La compañía Raízen Argentina, licenciataria de la marca Shell en el país, fue adquirida por un grupo inversor conformado por la empresa suiza Mercuria y empresarios argentinos, en una transacción valuada en 1.420 millones de dólares.

El acuerdo contempla la transferencia de una extensa red de 894 estaciones de servicio distribuidas en todo el territorio nacional, además de la refinería ubicada en Dock Sud y otros activos vinculados a la producción, almacenamiento y distribución de combustibles.

La compra marca el desembarco con mayor fuerza de Mercuria en el mercado argentino de energía. La firma, con presencia global en el negocio de materias primas y combustibles, se asoció con inversores locales para concretar la operación.

Desde el sector destacan que la transacción no implicará cambios inmediatos para los consumidores. Las estaciones continuarán operando bajo la marca Shell y mantendrán su actividad habitual mientras avanza el proceso de transición empresarial.

La red adquirida representa una de las más importantes del país y posee una fuerte participación en el mercado de combustibles, tanto para vehículos particulares como para el transporte y la industria.