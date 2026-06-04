    • 4 de junio de 2026 - 10:28

    Confirman la venta de casi 900 estaciones Shell en Argentina: una firma suiza pagará más de US$1.400 millones

    El negocio incluye las bocas de expendio, que representan el 18% de la venta de combustible local, una refinería y otros activos.

    Estación de servicio. Foto: Adrian Escandar.

    Estación de servicio. Foto: Adrian Escandar.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una de las operaciones más importantes de los últimos años en el sector energético argentino quedó oficialmente cerrada. La compañía Raízen Argentina, licenciataria de la marca Shell en el país, fue adquirida por un grupo inversor conformado por la empresa suiza Mercuria y empresarios argentinos, en una transacción valuada en 1.420 millones de dólares.

    Leé además

    cuanto ganan los empleados bancarios en junio 2026: el salario que cobran con aguinaldo

    Cuánto ganan los empleados bancarios en junio 2026: el salario que cobran con aguinaldo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Playeros de estaciones de servicio lograron un nuevo aumento. 

    Cuánto gana un empleado de estación de servicio en junio de 2026 tras el último acuerdo paritario

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El acuerdo contempla la transferencia de una extensa red de 894 estaciones de servicio distribuidas en todo el territorio nacional, además de la refinería ubicada en Dock Sud y otros activos vinculados a la producción, almacenamiento y distribución de combustibles.

    La compra marca el desembarco con mayor fuerza de Mercuria en el mercado argentino de energía. La firma, con presencia global en el negocio de materias primas y combustibles, se asoció con inversores locales para concretar la operación.

    Desde el sector destacan que la transacción no implicará cambios inmediatos para los consumidores. Las estaciones continuarán operando bajo la marca Shell y mantendrán su actividad habitual mientras avanza el proceso de transición empresarial.

    La red adquirida representa una de las más importantes del país y posee una fuerte participación en el mercado de combustibles, tanto para vehículos particulares como para el transporte y la industria.

    Además de las estaciones de servicio, el paquete incluye infraestructura estratégica para el abastecimiento energético, entre ella la refinería de Dock Sud, considerada una de las más relevantes de Argentina por su capacidad de procesamiento.

    La operación refleja el interés de grupos internacionales por activos energéticos argentinos y se convierte en una de las inversiones privadas más significativas concretadas durante 2026 en el país.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El Fiat Cronos es el 0 kilómetro más vendido de Argentina.

    Fiat Cronos precio junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro más vendido de Argentina

    Google tiene 10.000 nuevas becas para especializarse en IA y habilidades digitales: cómo postularse

    Google tiene 10.000 becas para Argentina en especialización en IA y habilidades digitales: cómo postularse

    Conmoción por la muerte de una bebé de 27 días en un hecho doméstico

    Conmoción por la muerte de una bebé de 27 días en un hecho doméstico

    Cuánto gana un chofer de colectivo: los salarios actualizados a junio 2026, según la UTA

    Cuánto gana un chofer de colectivo: los salarios actualizados a junio 2026, según la UTA