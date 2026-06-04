Google tiene 10.000 becas para Argentina en especialización en IA y habilidades digitales: cómo postularse

Con una trayectoria de 19 años en el país, Google reafirma su compromiso con el desarrollo local mediante el impulso de la Inteligencia Artificial (IA) como motor de transformación social. En el encuentro "Construyendo el futuro juntos", la compañía presentó un conjunto de iniciativas orientadas a democratizar el conocimiento técnico y potenciar el talento, en un contexto donde dos de cada tres argentinos ya utilizan IA, superando el promedio mundial.

Confirman la venta de casi 900 estaciones Shell en Argentina: una firma suiza pagará más de US$1.400 millones

"La velocidad con la que los argentinos han incorporado la IA plantea un escenario de oportunidad. Para nosotros esta tecnología es un superpoder capaz de potenciar las capacidades de las personas, las empresas y la sociedad en general. Su adopción estratégica podría aportar más de 43 mil millones de dólares anuales a la economía, equivalentes al 6,7% del PBI argentino. Para aprovechar este potencial y fortalecer la competitividad, es clave priorizar la infraestructura, impulsar la innovación y continuar potenciando el talento local", explicó Juan Vallejo , director general de Google Argentina .

Google anunció la entrega de 10.000 becas para Certificados de Carrera y el nuevo "Certificado Profesional de IA de Google" para cerrar la brecha de conocimiento y generar oportunidades de inclusión para todas las personas, de la mano de la tecnología. La distribución de estas becas estará a cargo de Fundación Compromiso , a través de su programa Potrero Digital , que promueve la inclusión socioeconómica mediante la capacitación en oficios digitales.

La compañía también anunció, a través de Google.org , su brazo filantrópico, 700.000 dólares en financiamiento distribuidos en cuatro ONG locales para equipar a educadores, estudiantes y organizaciones sin fines de lucro con habilidades críticas en IA, robótica y herramientas digitales.

Además, Google presentó iniciativas para fomentar el aprendizaje de la IA desde temprana edad, como el programa "Experience AI" de la Fundación Raspberry Pi y la Fundación Sadosky , y el concurso "Usina de ideas con IA" de Chicos.net .

La IA de Google tiene el compromiso de potenciar el conocimiento y resolver grandes desafíos de la sociedad, tanto a nivel global como en Argentina, mediante la creación de herramientas y tecnologías útiles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y la resiliencia ante eventos naturales.

YouTube se ha convertido en un motor cultural en el país, donde más de 30 millones de adultos argentinos mayores de 18 años consumen videos. La plataforma se ha convertido, además, en una herramienta clave para el aprendizaje.

La IA de Google también se integró a la pasión deportiva tras el anuncio de Google Gemini como nuevo Sponsor Oficial Global de las Selecciones Argentinas, apoyando a los campeones del mundo en todas sus categorías y estando presente de forma exclusiva en la indumentaria oficial de entrenamiento.

CÓMO POSTULARSE A LAS BECAS DE GOOGLE

Quienes deseen postularse deben inscribirse en el sitio de Crecé con Google: https://crece.withgoogle.com/certificados