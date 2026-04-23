Chimbas: sin carnet ni seguro atropelló con su moto a una mujer, la mató y fue condenado

Un trágico siniestro vial ocurrido en septiembre de 2025 en Chimbas terminó con una condena para el motociclista, Jeremías Andrés Vega Quiroga, que atropelló y mató a una mujer mayor. El conductor circulaba sin carnet, sin seguro y no respetó la prioridad de paso al momento del impacto.

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El hecho se produjo el 9 de septiembre, alrededor de las 19:15, en la intersección de Mancini y El Sembrador . En ese lugar, Ana María Díaz cruzaba la calle cuando, al llegar a la mitad de la calzada, fue embestida por una moto . El impacto se produjo con la parte izquierda del rodado, que golpeó el sector derecho del cuerpo de la víctima.

La defensa del condenado, Rodolfo Pardo Conte Grand y el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Gimena Cornejo.

Tras el choque, la mujer fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permaneció internada en estado delicado . Sin embargo, días después, el 11 de septiembre, falleció como consecuencia de una falla multiorgánica derivada de un politraumatismo , según determinó la autopsia.

La causa fue calificada como homicidio culposo por conducción negligente e imprudente , encuadrado en el artículo 84 bis del Código Penal. En ese marco, se alcanzó un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal Roberto Ginsberg y la defensa de Vega Quiroga, representada por Rodolfo Pardo Conte Grand .

WhatsApp Image 2026-04-23 at 12.33.38 (1) El abogado de la querella Gustavo Sánchez, junto con la hija de la víctima.

El juez Mariano Carrera homologó el acuerdo y condenó al imputado a la pena mínima: dos años de prisión de cumplimiento condicional, más cinco años de inhabilitación para conducir, además de costas y accesorios legales.

Durante la audiencia, Vega Quiroga reconoció su responsabilidad en el hecho, aunque no pidió disculpas ni expresó condolencias a la hija de la víctima, quien estuvo presente junto al abogado querellante, Gustavo Sánchez.

WhatsApp Image 2026-04-23 at 12.33.38 El juez Mariano Carrera homologó el acuerdo y dictó el fallo condenatorio.

Desde la querella se opusieron al acuerdo, principalmente en relación a la pena. Solicitaron que se impusieran tres años de prisión condicional y diez años de inhabilitación para conducir, argumentando las agravantes del caso: el imputado no tenía licencia ni seguro, circulaba por la izquierda y no frenó al llegar a la esquina, pese a no tener prioridad de paso.

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No obstante, el magistrado rechazó ese planteo al sostener que no podía imponer una pena superior a la acordada entre las partes, por lo que finalmente validó el juicio abreviado en los términos presentados.