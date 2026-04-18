    • 18 de abril de 2026 - 12:34

    Chimbas: sacó un arma ante la Policía, se agarró a golpes y lo atraparon tras fuga

    Un hombre fue detenido en Chimbas tras amenazar con un arma y resistirse a la Policía. Interviene la UFI Flagrancia por delitos graves.

    Detención en un procedimiento por inseguridad en Chimbas tras amenazas con arma.

    Detención en un procedimiento por inseguridad en Chimbas tras amenazas con arma.

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    Un nuevo hecho de inseguridad en Chimbas terminó con un detenido tras un operativo policial que incluyó persecución y forcejeo. El sujeto quedó a disposición judicial.

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    Inseguridad en Chimbas: persecución y detención

    El hecho ocurrió en el Barrio Independencia, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Norte fueron alertados sobre un hombre que había amenazado con un arma de fuego a otro vecino. Con la descripción aportada, iniciaron un operativo que derivó en la localización del sospechoso en inmediaciones de Ruta 40.

    Al intentar identificarlo, el sujeto desobedeció la voz de alto, llevó su mano a la cintura y apuntó con un objeto hacia los efectivos, generando una situación de alta tensión. Los uniformados le ordenaron reiteradamente que depusiera su actitud, sin éxito.

    Chimbas: resistencia y captura tras fuga

    La situación escaló a un forcejeo cuerpo a cuerpo, donde el hombre se resistió con golpes de puño y patadas. En medio del enfrentamiento, descartó el objeto y escapó a pie, ingresando a un desagüe fluvial, atravesando la zona hasta ser finalmente interceptado por la Policía.

    Posteriormente, los efectivos entrevistaron a la víctima, un hombre de 28 años, quien confirmó haber sido amenazado previamente por el agresor, al que identificó por su apodo, “Tachula”.

    El detenido fue identificado como Cuello Ortiz, de 29 años, y quedó vinculado a una causa por amenazas agravadas y daño agravado en concurso real, bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que continuará con la investigación.

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