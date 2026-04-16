    • 16 de abril de 2026 - 11:39

    La historia del semitero ciego chimbero que canta igual que Ulises Bueno y sueña con subirse al escenario con él

    César Lepez vive con su familia en el Barrio Villa Paula. Un video suyo en el que aparece cantando se viralizó y se ilusiona con el que cuartetero cordobés lo invite al show de este sábado.

    cesar chimbas
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La historia de César Lepez es una mezcla de esfuerzo, música y una ilusión que crece al ritmo de las redes sociales. A sus 30 años, la vida de este vecino de Chimbas que es ciego, vive junto a su familia en el Barrio Villa Paula y se gana la vida recorriendo distintos barrios con un carro para vender las semitas que elabora su hermana, dio un giro inesperado.

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    Habitual de zonas como el Barrio Las Alondras, el Barrio Centenario, Lote 59 y el Barrio 2 de Abril, César caminaba el domingo pasado por este último sector cuando un vecino decidió filmarlo mientras cantaba. En el video, interpreta “Dios”, uno de los temas más conocidos de Ulises Bueno. La grabación no tardó en viralizarse, impulsada por la publicación de Fabio Alejandro Falcón, quien escribió: “Compartamos este video así él cumple el sueño de cantar un tema junto a Ulises”.

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    La repercusión no es casual: César sorprende por el notable parecido de su voz con la del cuartetero cordobés, de quien se declara fanático. “Soy fan hace bastante, me gusta mucho su música y sus letras. El tema 'Dios' me encanta y otro que amo es 'Me levanté'. Ese me representa, la vida me ha golpeado pero siempre trato de salir adelante”, contó, muy emocionado.

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    Detrás de esa pasión por la música hay una historia dura. César comenzó a tener problemas de visión a los 8 años, a raíz de un desprendimiento de retina y cataratas. “Me operaron a los 9 e iba a quedar bien de un ojo supuestamente. Tenía que esperar 6 meses. Pero antes de eso unos chicos se agarraron a pedradas, me golpearon y se me desprendió otra vez la retina. Ahí quedé ciego para siempre”, relató.

    Lejos de bajar los brazos, encontró en la música una forma de expresarse y también de conectar con la gente. En sus recorridas diarias, ya es habitual que quienes lo cruzan le pidan que cante. “Ahora cuando camino por la calle vendiendo semitas, me piden los niños que les cante, se me quedan mirando, me piden canciones. Ahí doy mis shows”, dice y larga una carcajada.

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    Hoy, esa voz que emociona en las calles de Chimbas lo acerca a una oportunidad única. Ulises Bueno se presentará este sábado 17 de abril en Sala del Sol, y César sueña con poder estar allí y compartir escenario con su ídolo. “Es mi sueño subir al escenario. Estoy muy emocionado y a la vez nervioso... espero que todo esto pueda llegar a él”, expresó con ilusión.

    Mientras tanto, hoy César sigue caminando las calles con su carro, vendiendo semitas y cantando, como lo hace siempre. Solo que ahora, con una esperanza nueva latiendo fuerte.

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