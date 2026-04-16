Festejar el cumpleaños de quien nunca lo celebró, la iniciativa de una emprendedora sanjuanina que busca cumplir sueños

La solidaridad de los sanjuaninos parece no tener límites. Al menos así lo percibe Micaela Lobato, emprendedora gastronómica de San Juan quien, al toparse con una realidad recurrente, decidió darle forma a una idea que le venía rondando y decidió ponerla en marcha. Se trata de llegar con celebraciones de cumpleaños a quienes nunca tuvieron la oportunidad de contar con uno, sea por el motivo que sea.

La historia del semitero ciego chimbero que canta igual que Ulises Bueno y sueña con subirse al escenario con él

Micaela viene del rubro gastronómico compartido con su padre. Él tiene un food truck detrás de la Terminal, mientras que ella lidera un servicio de catering para cumpleaños, enfocado más en panchos y papas fritas. En ambos emprendimientos les tocó desde toparse con gente que pasa pidiendo comida hasta ver en la cara de los niños el montaje de lo que es el catering, esbozando que ellos nunca habían tenido algo parecido.

“Nos ha pasado de ir a eventos donde fuimos contratados y algún vecino se quedaba mirando. Nosotros siempre hemos ayudado y la idea ahora es poder hacerlo más grande, llegar a quien realmente lo pueda disfrutar, con el único objetivo de sacarle una sonrisa” , explicó la joven.

Ante esta situación decidió darle forma al proyecto que contó con el total acompañamiento de su padre y su marido. El mismo consiste en abrir una especie de convocatoria. La intención es conocer distintas historias y en base a ello poder celebrar de tres a cuatro cumpleaños por mes a niños y niñas de San Juan que por distintas situaciones no tuvieron una celebración antes.

Además, la invitación está abierta a otros emprendimientos que deseen sumarse, para incorporar más sorpresas y atractivos a las celebraciones. “La idea sería poder ayudar a todos, más que nada a las zonas alejadas del Gran San Juan, donde creemos que realmente es necesario llegar con esto y poder sacarles una sonrisa a los chicos con panchos y papas”, precisó Micaela.

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De acuerdo a los plazos que manejan, se darán dos semanas para recibir las distintas historias y solicitudes, para comenzar durante el próximo mes con las celebraciones de cumpleaños solidarios.

“Solo esperamos que esto sea cada vez más grande y se sostenga en el tiempo, no quede solo en un par de veces”, reflexionó la joven.

Celebraciones más grandes para agosto, el objetivo a corto plazo

Sorprendida del alcance que tuvo el primer video difundiendo la idea, Micaela señala que recibió muchas comunicaciones de parte de merenderos, espacios que se dedican a la contención y a brindar alimento a niños, niñas y adolescentes de zonas vulnerables. Ante este escenario, comenzó a diagramar lo que sería agosto, marcado por el Día del Niño.

En adelanto a DIARIO DE CUYO señaló que la intención es enfocar los esfuerzos durante ese mes para llegar a distintos merenderos, comedores o espacios similares y poder organizar celebraciones para todos los menores que asistan, no solo con comida, sino también con algunos presentes, para que vivan una jornada diferente, especial, marcada por la celebración y la alegría.

Quienes deseen compartir sus historias como ser parte de esta iniciativa colaborando, pueden comunicarse con Micaela por medio de las redes sociales de sus emprendimientos @francesco.party y @francesco_foodtruck, o por WhatsApp al 2645071413.