Tránsito y Transporte apuesta a capacitar choferes: "La intención es que la comunidad pueda confiar en el transporte público"

Esta tarde se llevará a cabo la capacitación “Cómo actuar a bordo ante un caso de epilepsia”, destinada a choferes de colectivos y público en general. Cómo surgió la propuesta y porque es el puntapié para un proyecto más grande.

“La intención es visibilizar a la comunidad que puede confiar en el transporte público”. Así se expresó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, en diálogo con DIARIO DE CUYO al explicar el espíritu de la capacitación que se estará llevando adelante la siesta de este jueves. Con el propósito de preparar a los choferes de colectivos con herramientas para saber cómo actuar, la intención es continuar avanzando en esta iniciativa.

“Cómo actuar a bordo ante un caso de epilepsia” es el nombre del encuentro que se coordinó entre el área del Ministerio de Gobierno y la Liga Argentina Contra la Epilepsia (LACE). La propuesta busca concientizar y formar a los choferes sobre la enfermedad neurológica que afecta a alrededor de 1% de la población mundial. Teniendo en cuenta que se trata de una patología que puede desarrollar crisis o episodios en cualquier momento, la intención es que los conductores del transporte público de pasajeros sepan cómo actuar ante una situación de emergencia.

Molina destacó que ya se han registrado casos en la provincia sobre distintos episodios que llevaron a los choferes a actuar ante una urgencia; y que muchas de las formaciones que se reciben son puertas hacia adentro de las empresas. Sin embargo, con este encuentro se dejan las puertas abiertas a que otras asociaciones y organizaciones se acerquen hasta Tránsito y Transporte para coordinar acciones similares.

“Lo tomamos como un puntapié. Se acercaron desde el sector con la propuesta y nos pareció espectacular poder llevarlo a cabo de manera conjunta, ya que tenemos la apertura para poder avanzar”, destacó Molina. Si bien no hay un cronograma armado de capacitaciones o formaciones similares, el funcionario de Gobierno no descartó que se concreten otras con el mismo espíritu en el corto plazo.

Conforme a la última información recibida, la convocatoria sería más que exitosa, prometiendo una sala llena de trabajadores del transporte como público en general que se vieron interpelados por la temática. La capacitación estará a cargo del doctor Marcos Semprino, prosecretario de LACE; la Dra. Natacha Bazan, neuropediatra y la Dra. Yesica Arbo ,neuróloga, ambas profesionales de la provincia.