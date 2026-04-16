Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus restos serán inhumados el 16-04-26, a las 15:30 horas, en el cementerio Parque San José. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposa Susana Arancibia, sus hijos Carina, Paola, y Yanina Cuadra, su hijo político y nieta participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 16-04-26, a las 10:00 horas, en el cementerio La Paz del Sur. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Lanusse Hnos. (9 de Julio 953 este, Capital). Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
Sus hijos Mario y Luis Vallejo y su nieto Manuel participan con dolor el fallecimiento y que sus restos son inhumados el 16-04-26, a las 17:00 horas, en el cementerio de San Martin. Sin velatorio. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.