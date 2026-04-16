    • 16 de abril de 2026 - 08:00

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Avisos fúnebres.

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    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026

    CONTRERAS, NORA DEL VALLE

    Sus restos serán inhumados el 16-04-26, a las 15:30 horas, en el cementerio Parque San José. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    CUADRA, JULIO ALBERTO

    Su esposa Susana Arancibia, sus hijos Carina, Paola, y Yanina Cuadra, su hijo político y nieta participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 16-04-26, a las 10:00 horas, en el cementerio La Paz del Sur. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Lanusse Hnos. (9 de Julio 953 este, Capital). Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

    TAPIA, MARGARITA ANTONIA

    Sus hijos Mario y Luis Vallejo y su nieto Manuel participan con dolor el fallecimiento y que sus restos son inhumados el 16-04-26, a las 17:00 horas, en el cementerio de San Martin. Sin velatorio. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

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