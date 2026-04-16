Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus restos serán inhumados el 16-04-26, a las 15:30 horas, en el cementerio Parque San José. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

CUADRA, JULIO ALBERTO

Su esposa Susana Arancibia, sus hijos Carina, Paola, y Yanina Cuadra, su hijo político y nieta participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 16-04-26, a las 10:00 horas, en el cementerio La Paz del Sur. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Lanusse Hnos. (9 de Julio 953 este, Capital). Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

TAPIA, MARGARITA ANTONIA

Sus hijos Mario y Luis Vallejo y su nieto Manuel participan con dolor el fallecimiento y que sus restos son inhumados el 16-04-26, a las 17:00 horas, en el cementerio de San Martin. Sin velatorio. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.