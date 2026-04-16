Jornada estable y con nubosidad variable, el pronóstico del tiempo en San Juan para este jueves 16 de abril

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este jueves 16 de abril se presenta en San Juan con condiciones de tiempo estable y sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

El día comenzó con cielo ligeramente nublado por la mañana, con una temperatura cercana a los 19°C y viento leve del sector sudoeste. Hacia la tarde, se espera un aumento de la nubosidad, con cielo parcialmente nublado y una máxima que alcanzará los 25°C, acompañada por viento del noreste con intensidades entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente nublado, temperatura en torno a los 23°C y viento del sur en el mismo rango de intensidad.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn16042026 Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.