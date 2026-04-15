¿Qué factores pueden influir en la duración de este frente frío en San Juan?El climatólogo Carlos Poblete anticipó un cambio marcado en el clima en San Juan tras varios días templados. Según explicó, luego de las lluvias sorpresivas registradas esta semana, el ingreso de un frente frío provocará un descenso sostenido de temperaturas y condiciones más invernales.

Clima en San Juan: anuncian días templados y un fin de semana con temperaturas en ascenso

Luego de la lluvia y el granizo, así estará el tiempo este sábado 11 de abril en San Juan

El especialista detalló que las precipitaciones recientes, registradas el 10 y el 14 de abril, fueron producto de “bajas segregadas” de corta duración que generaron tormentas intensas pero breves. En ambos casos, se acumularon poco más de 3 milímetros de lluvia , lo que explica los charcos observados pese a la escasa cantidad caída.

De acuerdo al pronóstico extendido, el jueves y viernes mantendrán condiciones similares a las actuales, con temperaturas máximas de entre 25 y 26 grados y mínimas que oscilarán entre 12 y 14 grados , con nubosidad variable.

El sábado se espera un leve ascenso térmico, con una mínima cercana a los 15 grados y una máxima que podría alcanzar los 28 grados , en un contexto de mayor humedad y nubosidad, previo al cambio de condiciones.

El punto de inflexión llegará el domingo, cuando un frente frío ingrese durante la madrugada. Esto provocará un descenso de temperaturas y la aparición de viento sur con ráfagas de hasta 33 km/h , además de un cielo mayormente nublado.

Para ampliar el seguimiento del tiempo, podés consultar este enlace: pronóstico completo del tiempo en la provincia de San Juan.

El ingreso del frente frío marcará un quiebre

El lunes será el día más frío de la semana, con temperaturas que caerán a 9 grados de mínima y 15 de máxima, acompañado de abundante nubosidad. El martes continuará esta tendencia, con valores de 8 grados de mínima y 17 de máxima.

Según explicó Poblete, no se esperan nuevas lluvias como las registradas días atrás, ya que no se prevén fenómenos similares en el corto plazo. Sin embargo, el ingreso de aire frío marcará un “escalón descendente” en las temperaturas, consolidando condiciones más otoñales en la provincia.