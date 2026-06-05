Murió el puma que apareció en la Quebrada de Zonda

El pasado 20 de mayo, trabajadores y trabajadoras del Instituto Geofísico Sismológico Ingeniero Fernando Volponi (IGSV), ubicado en la Quebrada de Zonda, Rivadavia, se vieron sorprendidos por la presencia de un ejemplar de puma dentro del predio.
Había sido visto el 20 de mayo y, por su mal estado, fue llevado a una clínica veterinaria.
El pasado 20 de mayo, trabajadores y trabajadoras del Instituto Geofísico Sismológico Ingeniero Fernando Volponi (IGSV), ubicado en la Quebrada de Zonda, Rivadavia, se vieron sorprendidos por la presencia de un ejemplar de puma dentro del predio.
El hallazgo movilizó a personal especializado de la Secretaría de Ambiente y a efectivos de la Policía Ecológica, quienes llevaron adelante un operativo de rescate que permitió trasladar al animal para su atención veterinaria.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el ejemplar falleció días después. Su estado era crítico: presentaba una severa desnutrición, deshidratación avanzada y un cuadro de salud extremadamente comprometido.
“Era un animal adulto, macho, en muy mal estado. Al ingreso pesaba apenas 21 kilos, cuando para un ejemplar de ese tamaño esperaríamos entre 60 y 70 kilos“, explicó el médico veterinario Lucas Oliveira, quien participó en la captura y estuvo a cargo de su tratamiento. El profesional señaló que el animal llegó con diarrea, deshidratación severa y un cuadro compatible con una enfermedad prolongada.