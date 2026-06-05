Había sido visto el 20 de mayo y, por su mal estado, fue llevado a una clínica veterinaria.

Murió el puma que apareció en la Quebrada de Zonda

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El pasado 20 de mayo, trabajadores y trabajadoras del Instituto Geofísico Sismológico Ingeniero Fernando Volponi (IGSV), ubicado en la Quebrada de Zonda, Rivadavia, se vieron sorprendidos por la presencia de un ejemplar de puma dentro del predio.

El hallazgo movilizó a personal especializado de la Secretaría de Ambiente y a efectivos de la Policía Ecológica, quienes llevaron adelante un operativo de rescate que permitió trasladar al animal para su atención veterinaria.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el ejemplar falleció días después. Su estado era crítico: presentaba una severa desnutrición, deshidratación avanzada y un cuadro de salud extremadamente comprometido.