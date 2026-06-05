    • 5 de junio de 2026 - 09:54

    Murió el puma que apareció en la Quebrada de Zonda

    Había sido visto el 20 de mayo y, por su mal estado, fue llevado a una clínica veterinaria.

    Murió el puma que apareció en la Quebrada de Zonda

    Murió el puma que apareció en la Quebrada de Zonda

    Foto:

    El pasado 20 de mayo, trabajadores y trabajadoras del Instituto Geofísico Sismológico Ingeniero Fernando Volponi (IGSV), ubicado en la Quebrada de Zonda, Rivadavia, se vieron sorprendidos por la presencia de un ejemplar de puma dentro del predio.

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    El hallazgo movilizó a personal especializado de la Secretaría de Ambiente y a efectivos de la Policía Ecológica, quienes llevaron adelante un operativo de rescate que permitió trasladar al animal para su atención veterinaria.

    Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el ejemplar falleció días después. Su estado era crítico: presentaba una severa desnutrición, deshidratación avanzada y un cuadro de salud extremadamente comprometido.

    “Era un animal adulto, macho, en muy mal estado. Al ingreso pesaba apenas 21 kilos, cuando para un ejemplar de ese tamaño esperaríamos entre 60 y 70 kilos“, explicó el médico veterinario Lucas Oliveira, quien participó en la captura y estuvo a cargo de su tratamiento. El profesional señaló que el animal llegó con diarrea, deshidratación severa y un cuadro compatible con una enfermedad prolongada.

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