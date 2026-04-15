    • 15 de abril de 2026 - 07:46

    Tras diferentes operativos, recuperaron tres vehículos robados en Capital, Chimbas y Rawson

    La Sección Sustracción de Automotores y Autopartes logró esclarecer los hechos en pocas horas.

    Vehículo recuperado.

    Vehículo recuperado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Sección Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de San Juan logró recuperar tres vehículos robados en distintos procedimientos realizados en Capital, Chimbas y Rawson, en el marco de investigaciones que se desarrollaron con rapidez y bajo directivas judiciales.

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    Uno de los hechos más recientes ocurrió el pasado 12 de abril, cuando se tomó conocimiento del robo de una camioneta Ford Ranger blanca en la zona de calle Estados Unidos, en Capital, durante la mañana. A partir de ese momento, el personal inició tareas investigativas que permitieron localizar el rodado ese mismo día por la tarde, en inmediaciones de la fábrica de Carburo, en el departamento Chimbas. Por disposición de la Dra. Márquez, de la UFI Delitos contra la Propiedad, se procedió al secuestro del vehículo.

    vehiculos recuperados 2026 (1)

    En otro procedimiento, ocurrido el 14 de abril, los investigadores lograron recuperar en cuestión de horas un automóvil Peugeot 505 gris, sustraído en Chimbas. El vehículo fue hallado cerca del mediodía en la zona de calle Hipólito Yrigoyen y Lote Hogar N°4. Tras ser informada del hallazgo, la Dra. Vila, de la UFI correspondiente, ordenó el secuestro del rodado.

    vehiculos recuperados 2026 (2)

    Por otra parte, en un operativo de control realizado en el departamento Rawson, personal policial interceptó una motocicleta Motomel Serie 2 que circulaba sin dominio, en la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento y calle Nasca. Tras la verificación técnica realizada por un perito, se constató que los números de motor y cuadro correspondían a un vehículo con pedido de secuestro activo por hurto agravado desde el 24 de febrero de este año.

    Este último procedimiento, vinculado a una causa de la Comisaría 24, concluyó con el secuestro del rodado por disposición de la Dra. Andrea Gómez, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

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