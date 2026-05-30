Conmoción en Angaco: un bebé de un año y medio fue hospitalizado porque tenía una bolsa con cocaína en la boca

El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson luego de que su madre descubriera que mordía un envoltorio con la sustancia.

Momentos de extrema preocupación se vivieron durante la tarde del viernes en el departamento Angaco, cuando un bebé de apenas un año y medio debió ser hospitalizado tras ser hallado con una bolsa que contenía cocaína en su boca.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, el episodio ocurrió mientras el niño y otros menores jugaban en la vereda de la vivienda de su abuela. En un momento, la madre del pequeño, una joven de 21 años, se acercó para darle una banana y advirtió que tenía un objeto en la boca que estaba mordiendo.

Al revisar de qué se trataba, descubrió que era un envoltorio con una sustancia blanca. Ante la alarmante situación, la mujer y el padre del menor, de 23 años, trasladaron de inmediato al niño hasta un centro de salud. Posteriormente, los médicos dispusieron su derivación al Hospital Rawson para una evaluación más exhaustiva.

Los padres también llevaron la bolsa que habían retirado de la boca del pequeño. Tras la intervención de personal de Drogas Ilegales, se confirmó que el envoltorio contenía cocaína.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el niño permanece internado en observación, aunque se encuentra fuera de peligro y en estado estable. Las primeras evaluaciones indicarían que no llegó a ingerir la sustancia, lo que evitó consecuencias más graves para su salud.