Cayó "El Punga" en Chimbas: tenía cinco pedidos de captura y portaba 2 armas de fuego

El sospechoso intentó escapar pero fue detenido tras una persecución en Villa del Sur. Llevaba una pistola 9 mm y un revólver calibre 22 con municiones.

Compartir







Personal de la Brigada Norte D-5 detuvo en Chimbas a un hombre conocido en el ambiente delictivo como “El Punga”, quien registraba cinco pedidos de captura vigentes por distintos delitos.

El procedimiento se llevó a cabo en el interior de Villa del Sur, en el marco de tareas investigativas relacionadas con hechos ilícitos con armas de fuego ocurridos en los últimos días en la provincia. Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso emprendió la fuga e ingresó a una vivienda, donde finalmente fue reducido tras una persecución.

WhatsApp Image 2026-04-17 at 08.36.44

Durante el palpado de urgencia, los uniformados encontraron entre sus pertenencias una pistola calibre 9 milímetros con cargador y municiones, además de un revólver calibre 22 largo, también con cartuchos.

El detenido, de apellido Garramuño, mayor de edad y oriundo de Rawson, está acusado en diversas causas por delitos como portación ilegítima de arma de fuego y amenazas agravadas por el uso de armas, con intervención de distintas Unidades Fiscales de Investigación (UFI).