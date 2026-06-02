Intento de femicidio en Chimbas: Martina, la víctima, pidió ser escuchada y dio un desgarrador testimonio

La audiencia por el intento de femicidio ocurrido en Chimbas tuvo uno de sus momentos más conmovedores cuando Martina, la joven que sobrevivió al ataque, pidió ser escuchada por el tribunal antes de que se dicte la sentencia contra su expareja.

Entra en su etapa final el juicio contra un joven acusado de intentar matar a su novia con un pedazo de vidrio en Chimbas

Con el imputado, Néstor Matías Olmedo Zadro, presente en la sala, la víctima decidió tomar la palabra para expresar las secuelas que todavía arrastra tras el hecho que casi le cuesta la vida. Su intervención estuvo cargada de emoción y dejó al descubierto el impacto que el proceso judicial y las declaraciones del acusado continúan teniendo sobre ella.

"Y aún así me cuesta mucho, o sea, salir, seguir adelante. Dormir, todo me cuesta, y tener que venir y declarar es como que siento que nunca voy a poder superar esto, como que no puedo salir adelante", expresó la joven. "Y aún así me cuesta mucho, o sea, salir, seguir adelante. Dormir, todo me cuesta, y tener que venir y declarar es como que siento que nunca voy a poder superar esto, como que no puedo salir adelante", expresó la joven.

Durante su exposición también hizo referencia a las reiteradas versiones brindadas por el acusado a lo largo del juicio y manifestó su indignación por la postura que mantiene pese a las pruebas incorporadas en la causa.

"Duele mucho, pero también enoja, saber que están mostrando las pruebas, que tienen todo ahí y que él aún así no acepta. Cada audiencia inventa más mentiras. Es como que quiere hacerlo pasar como que yo me quise suicidar. Y están todas las imágenes, están todas las pruebas, los testigos, y él aún así dice que no", sostuvo. "Duele mucho, pero también enoja, saber que están mostrando las pruebas, que tienen todo ahí y que él aún así no acepta. Cada audiencia inventa más mentiras. Es como que quiere hacerlo pasar como que yo me quise suicidar. Y están todas las imágenes, están todas las pruebas, los testigos, y él aún así dice que no", sostuvo.

Martina también reveló que había preparado una carta para leer ante el tribunal, pero que no pudo hacerlo tras ser interrumpida durante la audiencia.

WhatsApp Image 2026-06-02 at 13.34.14 Carteles de apoyo a Martina se pudieron ver en las afueras de Tribunales.

"Yo lo que iba a leer ahí era una carta que escribí un día en el trabajo con una compañera. No se habla mucho de eso, pero todo el dolor que me da que él siga inventando mentiras, que no solo sea conmigo, sino con mi familia. Porque no habla solo de mí, habla de mis padres, de mis tíos", afirmó.

Una relación atravesada por el control

Tras la audiencia, la joven habló con la prensa y describió cómo era la convivencia con el acusado. Según relató, el vínculo comenzó de manera normal, pero con el tiempo aparecieron conductas controladoras y situaciones de violencia psicológica.

"El primer tiempo era una persona muy tranquila. Después, cuando nos fuimos a vivir juntos solos, empezó a cambiar mucho de actitud. Se enojaba por todo, era muy controlador, no le gustaba que yo trabajara, no le gustaba que yo tuviera amigos", contó. "El primer tiempo era una persona muy tranquila. Después, cuando nos fuimos a vivir juntos solos, empezó a cambiar mucho de actitud. Se enojaba por todo, era muy controlador, no le gustaba que yo trabajara, no le gustaba que yo tuviera amigos", contó.

Incluso aseguró que llegó a alejarse de sus amistades debido a los constantes reclamos de su pareja.

"Yo me dejé de juntar con todas mis amigas porque él se enojaba. Solo hablaba con una compañera de trabajo y aún así él todo el tiempo se enojaba por eso porque decía que ella me metía ideas en la cabeza", relató. "Yo me dejé de juntar con todas mis amigas porque él se enojaba. Solo hablaba con una compañera de trabajo y aún así él todo el tiempo se enojaba por eso porque decía que ella me metía ideas en la cabeza", relató.

La joven también recordó episodios de celos extremos que marcaron la relación. "Me llegó a celar hasta con el hermano", señaló.

A la espera del veredicto

La declaración de Martina se produjo en la etapa final del juicio y antes de que el tribunal dé a conocer la sentencia, prevista para el viernes a la mañana. Olmedo Zadro está acusado de golpear y agredir con un pedazo de vidrio a su novia durante la convivencia, en una casa en Chimbas, en enero de 2025. La fiscalía solicitó una pena de 12 años de cárcel, mientras que la querella fue por 22 años y la defensa una pena menor por lesiones leves.

El testimonio de Martina volvió a poner en primer plano el impacto que tienen los hechos de violencia de género sobre las víctimas, incluso mucho tiempo después del ataque.

Con visible emoción, la joven dejó un mensaje que resumió el difícil camino que ha debido recorrer desde aquella noche: "Siento que nunca voy a poder superar esto", una frase que reflejó el peso de las secuelas físicas y psicológicas que aún enfrenta mientras espera que la Justicia dicte el fallo definitivo.