Intento de femicidio en Chimbas: Martina, la víctima, pidió ser escuchada y dio un desgarrador testimonio

La audiencia por el intento de femicidio ocurrido en Chimbas tuvo uno de sus momentos más conmovedores cuando Martina, la joven que sobrevivió al ataque, pidió ser escuchada por el tribunal antes de que se dicte la sentencia contra su expareja.
La joven sobreviviente del brutal intento de femicidio ocurrido en Chimbas tomó la palabra antes de que el tribunal dicte sentencia.
La audiencia por el intento de femicidio ocurrido en Chimbas tuvo uno de sus momentos más conmovedores cuando Martina, la joven que sobrevivió al ataque, pidió ser escuchada por el tribunal antes de que se dicte la sentencia contra su expareja.
Con el imputado, Néstor Matías Olmedo Zadro, presente en la sala, la víctima decidió tomar la palabra para expresar las secuelas que todavía arrastra tras el hecho que casi le cuesta la vida. Su intervención estuvo cargada de emoción y dejó al descubierto el impacto que el proceso judicial y las declaraciones del acusado continúan teniendo sobre ella.
Durante su exposición también hizo referencia a las reiteradas versiones brindadas por el acusado a lo largo del juicio y manifestó su indignación por la postura que mantiene pese a las pruebas incorporadas en la causa.
Martina también reveló que había preparado una carta para leer ante el tribunal, pero que no pudo hacerlo tras ser interrumpida durante la audiencia.
"Yo lo que iba a leer ahí era una carta que escribí un día en el trabajo con una compañera. No se habla mucho de eso, pero todo el dolor que me da que él siga inventando mentiras, que no solo sea conmigo, sino con mi familia. Porque no habla solo de mí, habla de mis padres, de mis tíos", afirmó.
Tras la audiencia, la joven habló con la prensa y describió cómo era la convivencia con el acusado. Según relató, el vínculo comenzó de manera normal, pero con el tiempo aparecieron conductas controladoras y situaciones de violencia psicológica.
Incluso aseguró que llegó a alejarse de sus amistades debido a los constantes reclamos de su pareja.
La joven también recordó episodios de celos extremos que marcaron la relación. "Me llegó a celar hasta con el hermano", señaló.
La declaración de Martina se produjo en la etapa final del juicio y antes de que el tribunal dé a conocer la sentencia, prevista para el viernes a la mañana. Olmedo Zadro está acusado de golpear y agredir con un pedazo de vidrio a su novia durante la convivencia, en una casa en Chimbas, en enero de 2025. La fiscalía solicitó una pena de 12 años de cárcel, mientras que la querella fue por 22 años y la defensa una pena menor por lesiones leves.
El testimonio de Martina volvió a poner en primer plano el impacto que tienen los hechos de violencia de género sobre las víctimas, incluso mucho tiempo después del ataque.
Con visible emoción, la joven dejó un mensaje que resumió el difícil camino que ha debido recorrer desde aquella noche: "Siento que nunca voy a poder superar esto", una frase que reflejó el peso de las secuelas físicas y psicológicas que aún enfrenta mientras espera que la Justicia dicte el fallo definitivo.