Intento de femicidio en Chimbas: Fiscalía pidió 12 años de cárcel para Néstor Olmedo Zadro

En tanto que la querella solicitó 22 años y la defensa del imputado que sea condenado por lesiones. El viernes, el veredicto.

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El juicio oral y público contra Néstor Matías Olmedo Zadro, el joven de 23 años acusado de intentar asesinar a su pareja en Chimbas, entró en su etapa decisiva en los tribunales sanjuaninos. Este martes se llevaron a cabo los alegatos de cierre, instancia en la que las partes expusieron sus conclusiones finales tras el cierre de la etapa probatoria. Ante el tribunal colegiado, integrado por los jueces Mabel Moya, Flavia Allende y Javier Figuerola, los magistrados ingresaron en la etapa de deliberación previa a dictar la sentencia definitiva que determinará el futuro del imputado.

Durante la audiencia de este martes, la atención central estuvo puesta en la notable discrepancia entre los pedidos de pena solicitados por cada una de las partes. Por el lado de la acusación pública, la Fiscalía CAVIG, representada por el fiscal Atilio Yanardi, solicitó una condena de 12 años de prisión efectiva tras mantener la calificación legal de tentativa de homicidio agravado por el contexto de violencia de género. En un escalón mucho más severo se paró la querella, ejercida por el abogado Gustavo Sánchez, quien elevó la petición a 22 años de cárcel con la intención de que se contemplen los agravantes de ensañamiento y alevosía. En la vereda opuesta, el defensor oficial César Oro planteó una postura radicalmente diferente, requiriendo al tribunal que el hecho sea encuadrado únicamente como lesiones leves con el objetivo de morigerar sustancialmente la pena y reducir los años de encierro de Olmedo Zadro.

La última jornada de debate previa a los alegatos había incluido la incorporación de prueba por lectura, entre las que se destacaron el secuestro de prendas y efectos personales recogidos el día del hecho, además de escucharse el testimonio clave del médico Julio Balmaceda.

El caso que se juzga se originó el 9 de enero de 2025 en la vivienda que la pareja compartía desde hacía dos años en el departamento de Chimbas. Según la instrucción de la UFI CAVIG, Olmedo Zadro atacó brutalmente a la víctima, una joven de 19 años, utilizando un trozo de vidrio de un espejo. La mujer fue hallada en el lugar inconsciente y completamente ensangrentada producto de la agresión. Debido a la gravedad de las heridas y la saña del ataque, la fiscalía sostuvo la acusación de tentativa de femicidio, mientras que los agravantes pretendidos por la querella fueron rechazados inicialmente por el juez de garantías para ser discutidos en estas instancias finales.