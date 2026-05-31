    • 31 de mayo de 2026 - 21:41

    La Policía recuperó una moto de alta gama robada en un violento asalto a punta de pistola

    La motocicleta de alta gama había sido sustraída en un robo agravado por el uso de arma de fuego. Fue hallada en una vivienda del barrio San Francisco II y quedó a disposición de la Justicia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una motocicleta de alta gama que había sido robada en Pocito fue recuperada por efectivos de la Comisaría 26ª durante un operativo realizado en el departamento Chimbas.

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    Se trata de una Honda África Twin 1100cc, de color blanco con detalles azules y rojos, cuya sustracción había sido denunciada tras un hecho ocurrido en la zona de calle 7 y Lemos, en jurisdicción de la Subcomisaría Ansilta. La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego.

    Según informaron fuentes policiales, el personal fue alertado por radio de que un motociclista perseguía a un sujeto que circulaba en el rodado denunciado como robado. Durante la persecución, el sospechoso ingresó a jurisdicción de Comisaría 26ª y posteriormente se perdió de vista.

    Minutos después, efectivos fueron comisionados al barrio San Francisco II, donde vecinos indicaron que la motocicleta podría encontrarse en una vivienda de la zona.

    Con autorización de los moradores, los uniformados ingresaron al domicilio y hallaron la Honda África Twin en el fondo de la propiedad. Los ocupantes de la casa manifestaron desconocer cómo había llegado el vehículo al lugar y señalaron que, al regresar a la vivienda, encontraron la puerta abierta.

    Durante el procedimiento también fue secuestrado un casco rebatible LS2 Advant II, de color negro, que habría sido abandonado junto al rodado.

    La motocicleta y el casco fueron trasladados a la dependencia policial. Posteriormente, el propietario del vehículo, un hombre de 51 años, se presentó en la comisaría, reconoció la moto y acreditó la titularidad mediante la documentación correspondiente.

    La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Juan García Castrillón, que busca identificar y detener al autor del robo.

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