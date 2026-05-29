Robo y abuso sexual en Concepción: el cruel relato de la madre del detenido Agustín Emanuel Vila

La mujer denunció fallas en el sistema judicial y pidió perdón a las víctimas del robo y abuso sexual en Concepción.

Agustín Emanuel Vila, el detenido por el robo en banda y abuso sexual a una mujer y a su hija de 13 años en Concepción.

El brutal asalto y doble abuso sexual ocurrido hace aproximadamente dos semanas en una vivienda de Concepción, Capital, generó una profunda conmoción social. En el centro del debate se encuentra el testimonio de Mónica, la madre de Agustín Emanuel Vila, uno de los detenidos por el hecho.

En un crudo relato realizado en una entrevistra con Radio Sarmiento, la mujer pidió perdón públicamente a las víctimas, una mujer y su hija de 13 años, y aseguró que el episodio pudo haber sido prevenido si el Estado hubiera escuchado sus pedidos de ayuda.

Un sistema que llegó tarde Desde el año 2024, Mónica venía solicitando de manera insistente la judicialización y una internación de modalidad cerrada para su hijo, debido a que los tratamientos tradicionales y ambulatorios resultaban insuficientes. Según su testimonio, Agustín padece una grave adicción que comenzó a los 14 años, lo que derivó en una degradación constante de su entorno familiar.

"Llegué al punto de pedirle a la policía que me autorizara a encadenarlo en la cama para que no saliera a hacer daño, pero me dijeron que si hacía eso la que iba a ir presa era yo", relató la mujer, exponiendo la desesperación de una familia que veía cómo la delincuencia se convertía en el único camino de un joven que "no robaba para comer, sino para consumir". "Llegué al punto de pedirle a la policía que me autorizara a encadenarlo en la cama para que no saliera a hacer daño, pero me dijeron que si hacía eso la que iba a ir presa era yo", relató la mujer, exponiendo la desesperación de una familia que veía cómo la delincuencia se convertía en el único camino de un joven que "no robaba para comer, sino para consumir".

Protocolos y falta de recursos La madre de Vila denunció que se topó con barreras burocráticas y respuestas judiciales que priorizaban el carácter voluntario de los tratamientos y los protocolos vigentes por sobre la seguridad de terceros. Tras una breve estancia en el Proyecto Juan, del que el joven escapó, el sistema solo ofreció tratamientos ambulatorios que para la familia eran inviables por falta de dinero y movilidad.