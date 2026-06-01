    • 1 de junio de 2026 - 09:00

    Detuvieron un hombre con un motor de aire acondicionado robado

    El sospechoso, de 33 años, fue interceptado por la Policía cuando transportaba un motor de aire acondicionado y no pudo justificar su procedencia.

    Motor de aire acondicionado robado. Foto: prensa.

    Motor de aire acondicionado robado. Foto: prensa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 33 años fue detenido este domingo en Chimbas luego de ser sorprendido con un motor de aire acondicionado que había sido robado minutos antes en el barrio Ampes 20 de Junio.

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    El video por el que Jorge Fernando Cataldo, Juan Pablo Albornoz y Juan José Gallardo tendrán que dar explicaciones. 

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    El empleado judicial Jorge Fernando Cataldo consiguió estar detenido en su casa de Rawson. 

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    Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó alrededor de las 18.10, cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención fueron alertados por el operador del CISEM sobre un robo ocurrido en el interior del mencionado barrio.

    Con las características aportadas, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de calles San Juan y 25 de Mayo.

    El detenido fue identificado como Ferreyra Ramos, de 33 años, oriundo de Chimbas. Al momento de la entrevista, transportaba un motor de aire acondicionado y no pudo acreditar su procedencia ni justificar por qué lo llevaba consigo.

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