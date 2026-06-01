Detuvieron un hombre con un motor de aire acondicionado robado

El sospechoso, de 33 años, fue interceptado por la Policía cuando transportaba un motor de aire acondicionado y no pudo justificar su procedencia.

Un hombre de 33 años fue detenido este domingo en Chimbas luego de ser sorprendido con un motor de aire acondicionado que había sido robado minutos antes en el barrio Ampes 20 de Junio.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó alrededor de las 18.10, cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención fueron alertados por el operador del CISEM sobre un robo ocurrido en el interior del mencionado barrio.

Con las características aportadas, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de calles San Juan y 25 de Mayo.