Era el lider de El Sabor de la Cumbia.

Murió un conocido cantante de cumbia en un accidente en Santa Fe

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Un trágico accidente ocurrió el domingo por la mañana sobre la autopista Rosario-Santa Fe, donde se vieron involucrados una combi y un camión cisterna cargado con gas. La noticia conmocionó a la región, no solo por la magnitud del siniestro, sino también porque la víctima era un reconocido cantante de cumbia de la zona.

Elias Morel de la banda “El Sabor de la Cumbia” murió tras impactar la camioneta en la que viajaba a la altura del kilómetro 141,5, a tan solo 500 metros al norte de la cabina de peaje.

image En ese punto, por causas que aún se investigan, la furgoneta conducida por él terminó colisionando con la parte posterior del camión cisterna.

Los operarios del peaje que vieron el accidente notificaron a la Guardia Provincial, que acudió al lugar para desplegar un amplio operativo de seguridad.