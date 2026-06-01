La víctima se resistió pero no pudo zafar y se llevaron sus pertenencias.

Violento asalto en Pocito: emboscaron a un taxista y lo hirieron con un arma blanca para robarle

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Un chofer sanjuanino vivió una pesadilla durante el fin de semana en el departamento Pocito, luego de ser víctima de un violento asalto perpetrado por dos delincuentes que lo atacaron con un arma blanca. Los agresores planificaron una emboscada utilizando una aplicación de transporte para solicitar el servicio y consumar el robo.

Según informaron fuentes policiales, el grave episodio se conoció cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención por las inmediaciones de calle Juan Jufré y España divisaron al damnificado, quien se encontraba herido y solicitando auxilio de manera urgente tras haber sido atacado.

La víctima, un hombre de 47 años y oriundo del departamento Rawson, relató a las autoridades que el hecho comenzó cuando aceptó un viaje a través de una plataforma digital de transporte. El punto de partida indicado por el sistema lo dirigió hacia el interior de la Villa Las Mercedes, en Pocito. Al arribar al destino solicitado, un sujeto abordó el automóvil simulando ser un pasajero común.

Sin embargo, a los pocos segundos la situación cambió drásticamente. El sospechoso extrajo un arma blanca y comenzó a amenazar de muerte al taxista. En simultáneo, un segundo delincuente apareció desde el exterior del rodado para acorralar al conductor, anulando cualquier posibilidad de escape o resistencia por parte de la víctima.

Durante el atraco, los malvivientes le sustrajeron sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular personal y también el dispositivo tecnológico que utilizaba diariamente para desarrollar sus tareas laborales. En medio de la agresión y el forcejeo, uno de los delincuentes le provocó un profundo corte en uno de los dedos de la mano con el cuchillo.