    • 28 de mayo de 2026 - 10:27

    Murió un nene al atragantarse con una bolita de vidrio

    El chico sufrió una obstrucción respiratoria, fue trasladado de urgencia y los médicos no pudieron salvarlo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nene de 8 años murió en la provincia de Santa Fe después de atragantarse con una bolita de vidrio que le obstruyó las vías respiratorias. El hecho ocurrió en la localidad de Grütly, ubicada a unos 230 kilómetros de Rosario, y generó una profunda conmoción entre los vecinos de la zona.

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    El menor fue asistido inicialmente en el pueblo y luego trasladado de urgencia al Samco “Dr. Alonso Criado” de Esperanza, donde murió pese a los intentos médicos por reanimarlo.

    Cómo fue el dramático episodio en Grütly

    Según trascendió, el chico sufrió una grave obstrucción en las vías aéreas durante la noche del lunes. La médica de guardia de la localidad intervino de inmediato ante la emergencia y, debido a la gravedad del cuadro, se resolvió realizar un traslado en código rojo hacia la ciudad de Esperanza.

    El operativo fue coordinado por la central del Seliar 107 y contó con la colaboración de agentes de tránsito y efectivos de la policía santafesina, que montaron una “burbuja de seguridad” para agilizar el recorrido de la ambulancia.

    Qué dijeron los médicos sobre la causa de la muerte

    Fuentes del centro de salud confirmaron que el chico llegó al hospital con un objeto alojado en las vías respiratorias que impedía el paso del aire. De acuerdo con la información difundida, se trataba de una bolita de vidrio que habría quedado atascada en la zona de la glotis, una abertura ubicada en la laringe.

    Los profesionales realizaron intensas maniobras para intentar revertir la obstrucción respiratoria, pero no lograron salvarle la vida.

    “Se hizo todo lo posible”, señalaron desde el hospital al referirse al trabajo realizado por el equipo médico.

    La noticia causó un fuerte impacto en Grütly y en localidades cercanas, donde familiares, amigos y vecinos acompañan a la familia del chico en medio del dolor.

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