    • 17 de abril de 2026 - 18:53

    Chimbas: 2 años de prisión efectiva por matar a un perro de una patada y amenazar de muerte a su dueño

    Un hombre asesinó a una mascota sin motivo y luego atacó con un cuchillo de carnicero al propietario del animal. Sucedió en Chimbas.

    José Manuel Escalante, directo al Penal de Chimbas, tras patear a un perro indefenso.&nbsp;

    José Manuel Escalante, directo al Penal de Chimbas, tras patear a un perro indefenso. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un fallo judicial reciente bajo la modalidad de juicio abreviado, José Manuel Escalante fue condenado a la pena de 2 años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de los delitos de crueldad animal y amenazas agravadas por el uso de arma blanca.

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    Crueldad animal y amenazas: el caso en Chimbas

    Los hechos ocurrieron el sábado 4 de abril, alrededor de las 18:20 horas, en el departamento de Chimbas. Según consta en la causa, el imputado caminaba por la vereda frente al domicilio del señor T.E., donde se encontraba Black, un perro de raza mestiza, pequeño y tranquilo que no representaba peligro alguno.

    Sin mediar palabra ni provocación, Escalante le propinó a Black una patada de extrema violencia que le causó lesiones mortales de forma inmediata. El fallecimiento del animal fue constatado posteriormente por un médico veterinario de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de San Juan.

    perro black
    Black, el perro asesinado, mientras es revisado por un veterinario.

    Black, el perro asesinado, mientras es revisado por un veterinario.

    Lejos de mostrar arrepentimiento cuando el dueño de la mascota le pidió explicaciones, la situación escaló rápidamente. Tras una breve discusión, Escalante se retiró del lugar, pero regresó minutos después portando un cuchillo tipo carnicero de aproximadamente 40 centímetros de largo.

    El agresor golpeó la puerta de la vivienda y gritó amenazas de muerte contra el damnificado: "Te voy a matar, cuando te agarre en la calle, te voy a matar". Ante el llamado al 911, personal policial acudió al lugar y, tras un forcejeo, logró reducir al atacante y secuestrar el arma blanca.

    cuchillo
    El cuchillo utilizado para la amenaza.

    El cuchillo utilizado para la amenaza.

    Fue sometido al Sistema Especial de Flagrancia, coordinado por los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca.

    Fundamentos de la condena

    La fiscal del caso, la Yanina Galante, enfatizó que la criminalización de esta conducta es una "necesidad jurídica, ética y social". En sus fundamentos, destacó que quien es capaz de matar a un animal indefenso exterioriza un patrón de conducta violenta que fácilmente se proyecta hacia las personas.

    Debido a su condición de reincidente, la pena impuesta a Escalante deberá cumplirse de manera efectiva dentro del servicio penitenciario. El fallo se encuadró bajo la Ley 14.346 de Protección Animal, la cual reconoce a los animales como seres sintientes capaces de experimentar sufrimiento y establece límites claros contra la violencia injustificada.

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