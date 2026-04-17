Chimbas: 2 años de prisión efectiva por matar a un perro de una patada y amenazar de muerte a su dueño

En un fallo judicial reciente bajo la modalidad de juicio abreviado, José Manuel Escalante fue condenado a la pena de 2 años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de los delitos de crueldad animal y amenazas agravadas por el uso de arma blanca .

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Los hechos ocurrieron el sábado 4 de abril, alrededor de las 18:20 horas, en el departamento de Chimbas . Según consta en la causa, el imputado caminaba por la vereda frente al domicilio del señor T.E., donde se encontraba Black, un perro de raza mestiza , pequeño y tranquilo que no representaba peligro alguno.

Sin mediar palabra ni provocación, Escalante le propinó a Black una patada de extrema violencia que le causó lesiones mortales de forma inmediata . El fallecimiento del animal fue constatado posteriormente por un médico veterinario de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de San Juan.

Lejos de mostrar arrepentimiento cuando el dueño de la mascota le pidió explicaciones, la situación escaló rápidamente . Tras una breve discusión, Escalante se retiró del lugar, pero regresó minutos después portando un cuchillo tipo carnicero de aproximadamente 40 centímetros de largo .

El agresor golpeó la puerta de la vivienda y gritó amenazas de muerte contra el damnificado: "Te voy a matar, cuando te agarre en la calle, te voy a matar". Ante el llamado al 911, personal policial acudió al lugar y, tras un forcejeo, logró reducir al atacante y secuestrar el arma blanca.

cuchillo El cuchillo utilizado para la amenaza.

Fue sometido al Sistema Especial de Flagrancia, coordinado por los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca.

Fundamentos de la condena

La fiscal del caso, la Yanina Galante, enfatizó que la criminalización de esta conducta es una "necesidad jurídica, ética y social". En sus fundamentos, destacó que quien es capaz de matar a un animal indefenso exterioriza un patrón de conducta violenta que fácilmente se proyecta hacia las personas.

Debido a su condición de reincidente, la pena impuesta a Escalante deberá cumplirse de manera efectiva dentro del servicio penitenciario. El fallo se encuadró bajo la Ley 14.346 de Protección Animal, la cual reconoce a los animales como seres sintientes capaces de experimentar sufrimiento y establece límites claros contra la violencia injustificada.